Villa Ocampo: Un lote del área institucional para la escuela de danzas «Flor del Irupé»

El intendente Enrique Paduán, acompañado por el secretario de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo, Guillermo Scarpín, participaron del acto de plantación de árboles autóctonos como parte del programa conmemorativo del 25º Aniversario de la Escuela Municipal de Danzas “Flor del Irupé”, realizado en el lote del Área Institucional de la Ciudad (Av. Independencia Nacional y 2 de Abril) cedido a la Cooperadora de Padres para la construcción de una sede propia.

Allí, se hizo entrega de la Resolución Municipal 6105/23, mediante la cual se adjudica a la Cooperadora de Padres de la Escuela Municipal de Danzas “Flor del Irupé” el uso pleno del Lote 9 – Manzana 3 correspondiente al Área Institucional de la Ciudad, con una superficie de 491,37 m2; en un todo de acuerdo a la Ordenanza 1508/18 que crea el Área Institucional de la Ciudad, con destino a la construcción de la infraestructura necesaria para una sala de ensayos y dictado de clases.

Comprometiéndose el municipio a avalar y acompañar a la Cooperadora de Padres en todas las gestiones que se realicen, tanto en el ámbito público como privado, para la obtención de recursos destinados a la concreción de este proyecto. Dejando establecido además que todo lo invertido en infraestructura en ese predio formará parte del patrimonio municipal, con uso exclusivo por parte de la Cooperadora de Padres de la Escuela de Danzas “Flor del Irupé” mientras ésta subsista o hasta que su situación jurídica actual se modifique.

La Escuela Municipal de Danzas “Flor del Irupé” cumplió este miércoles 17 de mayo 25 años de funcionamiento ininterrumpido en el ámbito de la Secretaría de Cultura Municipal, convirtiéndose en referencia ineludible a nivel local y regional en la formación de cientos de niños, jóvenes y adultos en distintos estilos de danzas tradicionales.

Su grupo de danzas participa durante todo el año en diferentes actos culturales oficiales e institucionales, además de asistir a encuentros y certámenes que se realizan en distintos puntos del país, representándonos como embajadores de la actividad artística ocampense. Además, sus alumnos tienen la posibilidad de contar con títulos oficiales otorgados por el IDAF (Instituto de Arte Folclórico), además de asistir a cursos de capacitación sobre diversas materias relacionadas con la danza que se dictan permanentemente.

El funcionamiento de “Flor del Irupé” se ve respaldado por una Cooperadora de Padres que trabaja para dotar a la escuela y al grupo de danzas de todo lo necesario (indumentaria, escenografía, implementos, instrumentos, movilidad, etc.); pero desde su creación no cuenta con un espacio propio para el dictado de clases y ensayos, recurriendo a diversas reparticiones municipales, que no siempre se encuentran disponibles, o solicitando el préstamo de alguna sala a instituciones de la comunidad.

Contando con un terreno propio, con dimensiones adecuadas, se habilita la posibilidad de gestionar recursos en el ámbito público y privado, tanto por parte del municipio como de la Cooperadora de Padres, con destino a la construcción de la infraestructura necesaria para una sala de ensayos y dictado de clases; teniendo en cuenta que el terreno del Área Institucional de la Ciudad, cuya titularización fue recientemente regularizada por el municipio, tiene como destino exclusivo el asentamiento de reparticiones públicas del ámbito municipal, provincial o nacional y asociaciones civiles de comprobada trayectoria y utilidad pública en la comunidad.