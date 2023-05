Arranca el tiempo de descuento en la política santafesina

En medio de una crisis económica que alienta peligrosa desesperanza social, la política santafesina ingresa en el decisivo mes de presentación de alianzas y candidaturas rumbo a las PASO del 16 de julio, escala previa de las generales del 10 de setiembre.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

El Gobernador Perotti dejará inaugurado este lunes 1º de Mayo el último período ordinario de sesiones de la legislatura santafesina de su gestión, que no tiene reelección, pero sí para los 69 diputados y senadores que asistirán a la Asamblea.

Este lunes 1º de Mayo, el Gobernador Omar Perotti pronunciará el último discurso inaugural del período ordinario de sesiones. Seguramente hará memoria y balance de lo hecho, y le señalará el rumbo – y las obras a inaugurar- a su sucesor, pero básicamente a quien defina sea su delfín, que todo el mundo político presupone será el diputado nacional Roberto Mirabella, quien estará presente en el recinto de la Asamblea junto a otros invitados especiales.

En el hemiciclo de Diputados estará en su banca escuchando atentamente las palabras del Gobernador, el diputado radical Maximiliano Pullaro aspirante a reemplazarlo en la Casa Gris, y para lo cual ya hizo pública su precandidatura hace una semana. También seguirá atentamente el discurso del contador Perotti la diputada socialista Clara García quien, si bien no lo dijo aún de manera expresa, todo indicaría que buscará sentarse en la poltrona gubernamental que hace cuatro años dejara su extinto esposo Miguel Lifschitz.

Por el peronismo, el diputado Leandro Busatto prestará atención a cada frase del Gobernador, a quien también busca reemplazarlo; mientras que la también diputada provincial Betina Florito tiene las mismas aspiraciones, desde la bancada Encuentro Republicano Federal del lanzado candidato a Presidente de la Nación Miguel A. Pichetto.

Entre los invitados especiales dentro del recinto estarán otros aspirantes gubernamentales, tales como los diputados nacionales peronistas Marcos Cleri y Eduardo Toniolli, y el senador nacional Marcelo Lewandowski, de quien aún no se sabe qué horizonte electoral elegirá; si es que decide tomar algún rumbo.

La incógnita de la fecha (si no se pronunció mientras publicamos esta nota) será la senadora nacional Carolina Losada quien, si decide ir a la legislatura mañana lunes, ya no podría evadir ante la prensa con el consabido argumento “lo estoy pensando”, su decisión de ser – o no – precandidata a gobernadora.

Si Losada, como vienen anunciado en las últimas horas medios de comunicación rosarinos y porteños, anunciara su precandidatura en la legislatura aprovechando semejante marco institucional, será innegable que ocupará la centralidad informativa de la jornada, e inmediatamente todos los micrófonos se posarían sobre su principal contendiente: el correligionario Maximiliano Pullaro, quien dijo en Cayastá que si Losada se presentase, “no hablaría mal de ella”.

Al fin y al cabo será una interna, tras la cual los perdedores deberán apoyar al ganador rumbo a las generales. Recordemos que el propio titular del radicalismo santafesino Felipe Michlig, había reflexionado ante nuestro Diario que una PASO entre los radicales Losada y Pullaro potenciaría el frente (ahora Unidos para Cambiar Santa Fe) y le otorgaría al ganador serias chances de reemplazar a Perotti.

Sin estar presente en la Asamblea Legislativa, el ex dirigente peronista Gustavo Marconatto también se anotará para competir por la gobernación con su espacio “Escucharte”.

Rumbo a las elecciones

El próximo domingo 7 vencerá el plazo para la inscripción de alianzas electorales, previo a la anotación de las listas de competidores el viernes 12, donde muchos aspirantes a candidatos quedarán en boxes esperando la próxima oportunidad dentro de cuatro años para intentarlo de nuevo.

A partir de ahí comenzará la carrera rumbo a la clasificación del 16 de julio (las PASO) para poder seguir en pista rumbo al 10 de setiembre (elecciones generales). Esa noche del domingo 16 de julio, otros tantos también deberán regresar a boxes esperando el próximo turno electoral en el 2027.

El final de la carrera será la noche del 10 de setiembre, cuando la bandera a cuadros se agite para consagrar al inquilino de la Casa Gris por los próximos cuatro años, junto a 69 legisladores provinciales.

Además de otros cinco mil cargos electivos en toda la Provincia.