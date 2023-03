Fútbol: Llegó la final de la “Copa BASE”, este domingo 2 de abril a las 19 horas

María Laura Corgniali invita a toda la comunidad a participar de la final de la Copa BASE en el estadio Juan David Getar del Club Huracán donde se jugarán los partidos de Primera División.

– Por el 3° puesto: Racing El Campesino vs. Ocampo Fábrica

– La gran Final: Huracán vs. Ex Alumnos.

Además, habrá un reconocimiento a nuestros héroes en el 41° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Esta copa, que es en homenaje a Lucas y Ricky Base, es organizada por Club Huracán y cuenta con el acompañamiento de la Diputada Provincial María Laura Corgniali.