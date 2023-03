María Laura Corgniali invita a toda la comunidad a participar de las semifinales de la Copa BASE en el estadio Juan David Getar del Club Huracán donde se jugarán los partidos de Primera División: Ex Alumnos vs. Racing El Campesino y el clásico ocampense Huracán vs. Ocampo Fábrica.

Miércoles 29/3 – 21hs. – Semifinales

– Ex Alumnos vs. Racing

– Huracán vs. Ocampo Fábrica

Domingo 2/4:

– 3° y 4° puesto

– Final