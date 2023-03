Causa Fernando Francovich: Emotivo relato de Mónica, la madre

«Si alguien hubiese intentado hacer algo a mi hijo lo tendría con vida», el emotivo relato de la madre del camionero asesinado en la Ruta 16. Mónica, madre de Fernando Francovich, habló y pidió que los responsables de la muerte de su hijo paguen por lo que hicieron.

La mamá de Fernando Francovich, el camionero que fue asesinado en plena ruta 16, brindó un desgarrador testimonio y pidió que los responsables de la muerte de su hijo paguen por lo que hicieron.

En diálogo con el periodista Julio Wacjmann en su programa radial La Mañana con Julio, de la localidad de General San Marmín (Chaco), Mónica comenzó explicando sobre el trayecto que estaba realizando ese día su hijo: «Fernando estaba con una carga de harina que tenía que descargar en varios pueblos del interior del Chaco, eso estaba haciendo cuando pasó lo que pasó».

«No tengo preciso donde arrancó su trayecto, él estuvo en Villa Ocampo el fin de semana y arranca el lunes para el interior», indicó la madre del camionero y añadió: «Fernando ya había descargado y había hecho su último cliente.

Tenía el pago de su carga que eran 300 mil pesos, era toda la plata que tenía «.

Ante la pregunta del periodista de cómo se enteró de la muerte de su hijo, Mónica detalló: «Me entero por un llamado del papá que también es transportista. Alguien se comunica con él, no sé si del seguro o del transporte y le dijeron que Fernando había sufrido un intento de robo, que estaba grave y que había perdido mucha sangre».

«No sabíamos cómo, dónde ni si estaba internado, no sabíamos nada, así que desesperadamente nos comunicamos y el papá de Fernando me llama a mí porque teníamos el dato de que lo llevaban al hospital de Sáenz Peña», manifestó Mónica y siguió: «Volamos todos los familiares para allá, estábamos lejos de donde Fernando estaba para tratar de saber lo que pasaba y queríamos encontrarlo con vida cuando llegáramos pero eso no sucedió».

Lamentada por la situación, Mónica comentó: «Él estaba trabajando y personas delincuentes actuaron impunemente y le arrancaron la vida a mi hijo, lo asesinaron, lo acribillaron en el interior del Chaco. No existe una explicación porque se sabe que esta banda venía actuando de la misma manera desde el 16 de febrero».

«Quiero que alguien me explique porque nadie hizo nada, porque si alguien hubiese intentado hacer algo lo tendría a mi hijo con vida», dijo compungida Mónica en diálogo con Julio Wacjmann.

Así las cosas, la madre de Fernando remarcó como vivió su hijo sus últimos momentos. «Era valiente, tenía una fortaleza enorme. Viajó kilómetros con tipos colgados de su camión mientras se desangraba, con un tiro en el hombro y con un culatazo en la cabeza. Los videos, que no puedo verlos y esto es lo que me dicen que se ve, muestran cuando el baja y se desvanece y estos delincuentes entran al camión y sacan algo que se les había caído en el forcejeo que se estima que era una 9 milímetros».

«Encima de estar moribundo, entran al camión para buscar lo que les delataba. La fortaleza de mi hijo la tengo yo ahora para buscar hasta las últimas consecuencias a los que mataron a Fernando», finalizó la madre del camionero.