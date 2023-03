Hoja de ruta rumbo a las elecciones

A días de comenzar el mes decisivo rumbo al cierre de listas, la adrenalina comienza a carcomer los espíritus de armadores y postulantes a entrar en el “sagrado reino de las listas”, dispuestos a “defender a la patria (chica) desde el lugar donde pueda ser útil”. Mauricio Macri sacudió el tablero nacional con su negativa a participar de la próxima contienda electoral.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

El Gobernador Omar Perotti optó por enviar a la legislatura dos pliegos de mujeres (sin importar el lugar de prelación de las mismas en el concurso) para ocupar cargos de relevante importancia: Fiscal General del Ministerio de la Acusación, para la cual fue elegida por el Poder Ejecutivo la Dra María Cecilia Vranicich. Y a la Dra Estrella Moreno Robinson para la Defensoría General del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

No fueron pocas las soterradas negociaciones, y hasta reuniones insólitas, “derechos a veto” incluidos, para arribar a ese final que estaría sonando a raro armisticio previo al debate parlamentario.

El nuevo – y suponemos ultimo de la gestión – Ministro de Seguridad Claudio Brillone, dejó satisfechos a los senadores – propios y opositores – después de su paso por el Senado para explicar cómo efectivizará los recursos de todo tipo (dinerarios, logísticos, humanos) que los senadores acordaron otorgarle, en una nueva reedición de la Emergencia en Seguridad Pública y Penitenciaria, que coincidieron extender para todo el 2024 también.

Venía relativamente calma la mano con el tema violencia en Rosario (al menos las tapas de los diarios no se ocupaban de ello, y los medios nacionales “descubrieron” que también hay drogas y muerte en el conurbano bonaerense) hasta que dos sujetos en moto decidieron balear el frente del Banco de Santa Fe en Granadero Baigorria dejando sendas notas, una de ellas amenazante para el diputado y precandidato radical Maximiliano Pullaro, conminándolo a que deje de hablar de los narcos.

En plena precampaña política, el radicalismo – y otras fuerzas políticas – cerraron filas en torno de Pullaro; mientras sectores detractores guardan recelos por lo bajo.

Nada que no se agudice en pleno fervor de la campaña.

El “huracán Carrió” esta vez afectó al propio Barrio

Tal como opinábamos hace una semana, Elisa Carrió en realidad no dinamitó el armado del “frente de frentes”; más bien socavó los cimientos de su propio Partido en Santa Fe, a tal punto que la diputada nacional oriunda de Reconquista Carolina Castets, adelantó que tendrá una reunión en los próximos días con el Presidente de la Coalición Cívica nacional Maximiliano Ferraro, donde planteara sus inquietudes, y la posibilidad de irse del bloque de la Cámara Baja nacional. A Castets le cayeron muy mal las declaraciones de Carrió, acusando a dirigentes de la oposición santafesina de tener vínculos con el narcotráfico.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Coalición Cívica Santa Fe Mauricio Amer, esperará al plenario partidario del venidero sábado 1º de abril para hacer los planteos correspondientes.

Por lo pronto, el radical Maximiliano Pullaro declaró que dialogará – con Carrió si es necesario – para que la Coalición Cívica siga participando del armado del “frente de frentes”.

¿Y Losada?: “ojalá juegue”, desafió Felipe Michlig

En el campamento frentista se aguarda con ansiedad la definición de Carolina Losada para alinear o realinear posiciones. El titular de la UCR Felipe Michlig desterró aviesos comentarios: “lo ideal sería que Carolina Losada acepte jugar como precandidata a gobernadora; ello le daría volumen político a las PASO dentro del “frente de frentes”, provocó.

Losada la semana que pasó compartió un café en Rosario con Mauricio Macri (que estaba acompañado por Federico Angelini, y ella por Julián Galdeano), quien – no podía ser de otra manera – le brindó el apoyo personal y de su sector si decidiese jugar a gobernadora, lo cual despertó – como siempre – mil y una especulación.

Pero lo más importante no se dijo: Macri le señaló a Losada, en modo conceptual, que ésta es una elección donde la sociedad “busca lo que vos podrías brindarle: que la escuchen, que no tengan compromisos con el pasado; en definitiva que se abra la política a gente nueva”.

No pudieron convencerlo a Macri

Hace unos días twiteamos que el ex – presidente Macri se había reunido el martes pasado en el despacho de Miguel A. Pichetto con Fernando de Andreis, Jorge Triaca, Ernesto Sanz ( y Pichetto, obvio) quienes le literalmente le sugirieron que analice presentarse como precandidato a presidente: «sos el ordenador», le habrían dicho.

Este domingo Macri les hizo saber mediante un video que no es lo que él piensa.

Miguel Angel Pichetto les adelantó la semana pasada en Venado Tuerto a su apoderado en Santa Fe Cristian Hoffmann y su diputada provincial Betina Florito, que el 15 de abril lanzará su precandidatura presidencial en el estadio de Ferro Carril Oeste.

Perotti mide los tiempos (y mira encuestas)

El peronismo “oficialista” aguarda, cada vez con más impaciencia, que Omar Perotti defina el futuro electoral de su línea interna Hacemos Santa Fe.

Por lo pronto, el Foro de Presidente de Comunas Pueblos Libres definió en esta capital la semana pasada armar lista propia de diputados para las PASO del 16 de Julio; “para fortalecer la estrategia electoral en el territorio, y reafirmar el compromiso con el Partido en conjunto con el gobierno provincial” aseguraron.

Además del supuestamente lanzado Roberto Mirabella como precandidato a gobernador (por Hacemos Santa Fe), pintan paredones y ponen pasacalles Leandro Busatto (La Corriente), Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Marcos Cleri (La Cámpora). Precisamente Cleri nos aseguró que le pondrá todas las fichas a la gobernación, y que no se anotará el 24 de junio para una diputación nacional “por las dudas”.

Cleri dice contar con el apoyo de los intendentes y presidentes comunales “de la nueva generación”; nos relató que recorre la Provincia, a tal punto que luego de estar este fin de semana en Rosario, visitará General López, Castellanos, sumándolos a Gral Obligado, Constitución, San Jerónimo, La Capital, que ya viene visitando.

La “terminal nacional”

Mientras tanto, pasó por esta capital el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey en pos de ir afianzando su precandidatura presidencial en un espacio que se llamará Hagamos un País, y que será una “opción no K” para las próximas elecciones nacionales. Además de saludar a su amigo el Gobernador Omar Perotti, se reunió con autoridades del Parque Tecnológico Litoral Centro y la Aceleradora del Litoral, dos íconos de la economía del conocimiento de esta ciudad capital.

Urtubey se fue de la reunión con Perotti sin ninguna definición política. O si. Al final de un reportaje que le hicimos pronosticó: “vamos a tener una oferta muy competitiva, y una provincia como Santa Fe se va a sentir muy cercana al modelo de desarrollo y crecimiento que estamos planteando. Santa Fe claramente va a estar adentro”.

A todo esto, el otro socio de Urtubey en esa patriada de reconstruir el peronismo federal, Juan Schiaretti, también mira con cariño político a su esquivo vecino Omar Perotti. Con la diferencia que “Juan” estaría atando lazos con el socialismo de la mano de su presidente Mónica Fein; y hasta pensando en una alianza final en Juntos por el Cambio. Dos cuestiones que no creemos le agraden a Perotti; ni a Urtubey.

Los libertarios muestran su poderío

La Libertad Avanza de Javier Milei llevó a cabo un plenario nacional donde mostró su armado nacional. Estaba presentes por la Provincia de Santa Fe su coordinadora rosarina (y amiga personal) Romina Diez, y el actual diputado Vida y Familia Nicolás Mayoráz, quien aún no resolvió si encabezará la lista de diputados provinciales de Milei.

Finalmente Mauricio Macri le dio una mano a Sergio Massa, sacándole de la tapa de los diarios las denuncias judiciales por el tema de los bonos de Ansés.