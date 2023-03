Florencia: Incautan marihuana en un auto que viajaba hacia Avellaneda

En las primeras horas del sábado 18 de marzo, sobre la Ruta Nacional 11, personal de Seguridad Vial de Avellaneda realizó un control al Renault Megane que circulaba desde Florencia y viajaba hacia Avellaneda, incautando marihuana.

En el interior del auto viajaban tres personas. Una mujer de apellido Bandeo, y dos hombres, de apellidos Carrizo y Reneggio, respectivamente.

En el auto había paquetes envueltos de naylon trasparente, y otros de color negro, que despedían olor a marihuana, por lo que no fue difícil detectar que estaban en presencia de un delito.

Cumpliendo con la legislación vigente se hicieron los estudios del caso y arrojó resultado positivo por Cannabis en el control de campo Narco-Test, pesando los paquetes y arrojando 9 kilos 945 gramos (9.945 kilogramos) de cogollos de marihuana, lo cual fue secuestrado por orden del Juez Federal.

Los uniformados secuestraron $45.851, tres teléfonos celulares y el propio automóvil Renault Megane.

Los tres individuos quedaron detenidos por orden del Juez Federal de Reconquista, Dr. Aldo Alurralde, quien les imputará transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, hecho que se encuentra previsto y reprimido por el art. 5 inc. C y art. 11 inc. C de la ley 23.737.

gentileza florencia hoy