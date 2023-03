Elisa Carrió disparó un misil al Frente de Frentes

Luego de recibir a la titular de la Coalición Cívica de Santa Fe Lucila Lehmann en Exaltación de la Cruz, Elisa “lilita” Carrió disparó un misil hacia el futuro “frente de frentes” santafesino: “yo no puedo recorrer Santa Fe y avalar ‘frentes de frentes’, donde sé que hay muchas personas vinculadas al narco, que entran a las cárceles y que han fracasado en esa lucha”, lanzó.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Carrió apunto al futuro gran frente opositor santafesino cuando sus –hasta ahora – once integrantes están a punto de dar a conocer los nueve ejes programáticos del mismo. De todos modos, a favor de “Lilita” hay que decir que fue consecuente con sus ideas: en setiembre del año pasado en esta capital, ya había incinerado al ex gobernador Antonio Bonfatti, acusándolo de supuesta complicidad con el narcotráfico, y que ella no iba a avalar un frente del cual participe Bonfatti. “Yo tenía el presentimiento de que esto iba a pasar”, confesó un alto exponente de la futura gran coalición.

La filial santafesina de la Coalición Cívica quedó al borde de la fractura: la visita de Lehmann a Carrió descalzó a su vicepresidente Mauricio Amer, que se prepara para competir por la intendencia de Santa Fe dentro del frente de frentes, y al diputado provincial Sebastián Julierac, hoy parte del interbloque Neo-Evolución, y con aspiraciones reeleccionistas también dentro de la mega coalición.

Si Carrió (y Lucila Lehmann, la presidente del Partido en Santa Fe) insisten en salir del futuro frente de frentes, la C.C santafesina deberá ir “por afuera”, y competir contra Amalia Granata y “los mileístas”.

La mayoría de los integrantes de los Partidos que suscriben el armado del frente de frentes señalaron a nuestro Diario que los dichos de Carrió no ponen en peligro el futuro de la coalición. “Son las piedras en el camino que no evitarán llegar a destino”, poetizó uno de sus integrantes.

Macri en Rosario. Presentación de libro y ¿ninguna lectura política?

A todo esto, Mauricio Macri estará este lunes en Rosario para presentar su libro “Para que”, enmarcado en una ola de rumores que habla de su precandidatura a Presidente (“de Boca”, alegan algunos con ironía).

El líder del PRO se reunirá también con el intendente de Rosario Pablo Javkin, acompañado por los senadores nacionales Carolina Losada, Dionisio Scarpín y otros diputados nacionales rosarinos, naturalmente encabezados por el referente Federico Angelini.

También lo hará con comerciantes amenazados por los narcos.

Cora Reutemann en la Provincia

Quien bajará a la Provincia este miércoles, pero en tren de homenaje a su padre será Cora Reutemann, que estará en el Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto, cuya cesión de tierras para su creación se hizo en el año 1993 mediante la gestión del por entonces Gobernador Carlos Alberto Reutemann, quien al año siguiente apoyó la apertura de la Escuela Primaria Agroecológica.

Cora Reutemann llegará a Venado Tuerto acompañada por el dirigente nacional Miguel Pichetto, y la diputada provincial del sector Betina Florito.

Los pliegos de la polémica

Esta semana el Gobernador Perotti deberá enviar a la Legislatura para su tratamiento los pliegos de Fiscal General, cinco regionales y auditor de gestión del Ministerio Público de la Acusación; así como Defensor General y cuatro regionales, cuyos mandatos actuales caducan el 20 de abril.

Para fiscal general del Ministerio Público de la Acusación por los próximos seis años, Perotti debió elegir entre Roberto Prieu Mántaras, María Cecilia Vranicich y Javier Beltramone. Y optar entre Gustavo Franceschetti, Estrella Moreno Robinson y Gonzalo Armas para Defensor General.

Se sabe por experiencia que la designación del fiscal general y los regionales no es ajena a una puja de poder, más aun cuando se está definiendo un nuevo ciclo de gobierno como el que ocurrirá en la Provincia a partir del 10 de diciembre. De allí la intrigante exhumación y posterior ventilación de causas judiciales y nombres, que desde luego serán motivo de incendiarios debates en la legislatura cuando se traten los pliegos que enviará Perotti.

La sempiterna puja de poder Rosario – Santa Fe por un lado, y la inveterada pulseada entre diputados y senadores, por otro, ocuparán el centro de la escena legislativa durante las próximas semanas, que solo una mirada oblicua podría advertirlo.

El gobierno le responde a CARSFE (sin responderle a CARSFE)

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe – CARSFE – le envió una carta con flamígeros términos al Gobernador Omar Perotti, no exenta de reproches, pedidos y hasta de desmentida de ciertos datos.

Desde el gobierno evitaron polemizar “con el campo” (representado por CARSFE) y optaron por difundir declaraciones del Ministro de la Producción Daniel Costamagna para que eufemísticamente le responda a CARSFE, sin responderle a CARSFE.

Fue así como Costamagna insistió en las pérdidas por la sequía superior a los 2 mil millones de dólares en la Provincia, y de paso demandar a la Nación “un mayor entendimiento y medidas urgentes” que permitan que ningún productor agropecuario y ninguna empresa deban cerrar sus puertas.

Relató el Ministro de la Producción que la gestión provincial puso a disposición del sector agropecuario 1.900 millones de pesos, “mientras que el Gobierno Nacional, a fines de dicho año, se comprometió a aportar recursos por un monto similar. “De esos fondos nacionales, solo llegaron 653 millones. Estamos esperando otros 1.300 millones más”, volvió a reclamar.

Costamagna insistió en una cifra y hecho (la provisión de agua) que la entidad agropecuaria había puesto en duda: “desde la Provincia preparamos todos los mecanismos institucionales para distribuir de forma rápida y eficiente este fondo de 4.000 millones de pesos, que está siendo asignado a través de herramientas financieras, aportes no reintegrables y compra de equipamiento para la provisión de agua.

Después de anunciar que “en breve se empezarán a desembolsar las compensaciones para productores lácteos en el marco del programa nacional «Impulso Tambero», incorporando unos 3.000 millones de pesos más para el entramado productivo santafesino”, el ministro rafaelino relató que “en Expoagro, pusimos a disposición 4.000 millones de pesos en créditos a través del Banco de Santa Fe y se agotaron en tres días; y se vendieron más de 150 implementos agrícolas, mayormente sembradoras de altísima tecnología”.