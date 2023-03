“Nos dieron una ambulancia usada y sin cubiertas”

En una conferencia de prensa llevada a cabo en el SUM del hospital Samco de la ciudad de Villa Ocampo, el intendente Enrique Paduán brindo novedades con respecto al Servicio Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES 107) de esta ciudad.

“Ustedes saben que hay problemas con las ambulancias en Villa Ocampo, es decir, acá en nuestra zona, porque en la zona del sur del departamento General Obligado, no está padeciendo todos los inconvenientes que tenemos nosotros”, comenzó diciendo Paduán.

“Lo que nos llama la atención, es que se ha cambiado la jefatura del SIES 107 de Villa Ocampo, nos han llamado desde la secretaría de emergencia de la provincia de Santa Fe, hablando personalmente conmigo el secretario de dicha cartera, para que me haga cargo de buscar una persona, que deberá cumplir las funciones en el SIES de Villa Ocampo. Lo hemos conseguido, se lo hicimos saber, y luego, el encargado del área del SIES del departamento General Obligado, me llamó enojado, diciendo que eso le correspondía a él elegir”, expresó.

“Por lo tanto, la persona que elegimos, fue bajada y puso a otra persona, que no es de Villa Ocampo, es de El Rabón; O sea, una persona que tiene que viajar todos los días para venir a nuestra ciudad a hacerse cargo de la situación”.

“Para solucionar nuestro problema de transporte, ya que la única ambulancia en funcionamiento la tuvieron que llevar a Santa Fe, porque se rompió, nos mandan una ambulancia, usada, vieja, año 2015, que es del nodo Reconquista, sin cubiertas para que nosotros le pongamos cubiertas nuevas”.

“Me parece una tomada de pelo a mi persona, como intendente y a toda la ciudadanía. Estamos muy enojados con el manejo del SIES del departamento, ya no solo el nuestro, sino todo, porque no puede ser que tengamos que hacernos cargo de todas estas cuestiones, que no nos corresponde, ni tampoco tenemos recursos, ya que el dinero que viene va para el hospital a solucionar todos los problemas cotidianos del samco; como así también, hay un presupuesto para el funcionamiento del SIES y no puede ser que el municipio tenga que hacerse cargo de la marcha de una ambulancia”.

“Muchas veces, pedimos hacerlas arreglar acá en nuestra zona, porque la vez que la ambulancia va a Santa Fe para ser arreglada, no vuelve nunca más y por eso, hoy estamos sin ambulancia”.

“Nos mandaron una ambulancia nueva, pero ya tiene como 450 o 500 mil km., y ahora está en Santa Fe por un problema que tiene y entonces, luego de tanto insistir, nos mandan una ambulancia vieja, sin cubiertas y además, el aire acondicionado no funciona”.

“Tuvimos que ponerle nosotros cubiertas nuevas, con recursos del municipio que no le correspondía, para poder utilizarla. Ahora dicen que van a enviar una ambulancia nueva, por lo tanto, esperemos que llegue lo antes posible, porque así no podemos trabajar”.

“Tenemos solamente una ambulancia, que no sabemos cuánto tiempo funcionará y también quiero agregar que el municipio ocampense está pagando con recursos propios a cuatro enfermeras que trabajan en el hospital Samco de nuestra ciudad, cosa que no le corresponde pero ante la necesidad no queda otra que ponerle el pecho a la cuestión”, aseveró.

Hospital de Reconquista

“Es una vergüenza, que teniendo el hospital de Reconquista, que es de un nivel de categoría, tiene que recibir a toda la gente que se deriva desde nuestra región, sino termina siendo miles de kilómetros de nuestra ambulancia, porque pasamos de largo Reconquista, para terminar como siempre, en los hospitales de Santa Fe”, agregó el intendente ocampense.

Gestión

“Nosotros gestionamos permanentemente, y mantenemos la línea de gestión, es decir, acudimos al encargado del Departamento Obligado, que está en Reconquista. Ahora, si el encargado, en lugar de hacer las cosas, ya que cobra un sueldo para eso, no gestiona, no se preocupa por la gente del norte, no asume la responsabilidad de manejar cuestiones que tiene que ver con la salud de los santafesinos, donde no sabemos si no saben o no quieren, donde aplican cuestiones políticas sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos”.

Y agrega: “Porque el encargado de Santa Fe me llama a mí, al intendente de Villa Ocampo y después, el encargado de Reconquista, me llama para destruir el pedido desde Santa Fe. O sea, habilidad para eso tiene verdad?, pero no para organizar y llevar adelante una función que le dieron”.

“Lamentablemente politizamos la gestión, donde tenemos que beneficiar a todos por igual, es decir, no le damos importancia a lo verdadero, real solución de los problemas y sí le dan importancia a otras cosas sin sentido. Así nunca vamos a solucionar nada, ya que más gestión de la que venimos haciendo, no podemos hacer”, se sinceró Paduán.

“Si quieren, nos vamos a hacer un piquete a casa de gobierno, no sé qué más podemos hacer”, finalizó diciendo.