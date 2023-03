Caída de bancos, inflación y suba del dólar

Crece la incertidumbre en el mundo y genera daños colaterales sobre Argentina. El martes se conoce el índice de inflación, cómo ahorrar y ganar sin comprar U$S.

Por Salvador Di Stefano

La semana económica estará partida en dos, por un lado, el efecto colateral de las noticias conocidas en la semana que termina y, por otro, las noticias por venir.

En el plano internacional, la caída del Silicon Valley Bank (SVB), que es el banco número 12 de Estados Unidos, generaría un efecto pobreza en la economía americana, con fuerte impacto en acciones y bonos americanos. La corrida bancaría que tuvo no la pudo detener, el banco estaba comprado en bonos de Tesorería americanos que tuvieron que vender a pérdida para enfrentar el retiro de depósitos. Esto descapitalizó al banco y todo llegó a su fin. La garantía de depósitos cubre U$S 250.000, sin embargo, la Reserva Federal correrá con todos los gastos y devolverá todos los depósitos. En la tarde del domingo cayó otro banco Signature New York. Los accionistas van a quebrar, depositantes a salvo. Esto traerá consigo más inflación, recesión y a futuro suba de tasas.

Acciones, materias primas y el mundo cripto se verán afectados. Los bonos de Tesorería americano ganarán precio ante un escenario de incertidumbre.

En Argentina, las acciones y bonos se verán afectados por la incertidumbre internacional. En el plano local, el mercado aun no digiere el fracaso del canje de bonos en pesos, que fue muy bajo para el sector privado. Quedan muchos bonos por renovar en los próximos meses y el mercado parecería que eligió el arbitraje a dólares alternativos, que se refleja ante la suba del dólar MEP y CCL. No vemos una suba del dólar blue, por la mayor oferta en dicho mercado, que está a merced de un mercado vendedor por una sequía que deja sin fondos al más pintado, ahora hay que sumarle la gripe aviar que hace estragos en el mercado del pollo.

Lo que viene, lo que viene

Lo que viene para la semana en el plano internacional es el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, un aumento de este índice le dará argumentos a la Reserva Federal para subir la tasa de corto plazo a nuevos objetivos. Hasta ahora se hablaba que la suba culminaría en 5,25% anual, ahora el objetivo estaría en el 6,0% anual. Actualmente se ubica en el rango entre 4,50% y 4,75% anual. La próxima reunión de la Reserva Federal es el 21 y 22 de marzo.

Para Argentina, el martes 14 de marzo se conoce el índice de precios al consumidor, todo hace presuponer que llegaremos a la marca de 3 dígitos en el acumulado de los últimos 12 meses. No creemos que dé lugar a una suba de la tasa de interés de política monetaria del Banco Central, pero estaremos en el borde.

Para detener la inflación Estados Unidos y Argentina deberían llevar adelante una política de suba de encajes, para reducir el multiplicador bancario. Subir la tasa de interés no genera resultados y nos remitimos a lo sucedido en los últimos meses. Por otro lado, sería fundamental que nuestro país reduzca el déficit fiscal, algo que el gobierno no estaría dispuesto a realizar, por ende, todos los caminos nos conducen a un escenario de recesión e inflación, ya dejamos atrás el escenario de estancamiento con inflación.

En Capital Federal se anoticiaron que tenemos sequía y ahora los pronósticos indican una caída del PBI del 3,0% para este año, podría ser una caída mayor si sigue esta ola de calor y la gripe aviar continúa haciendo estragos en el campo. La sequía es un fenómeno de Argentina, por eso los precios internacionales bajan a pesar de la pérdida de producción que tenemos.

Conclusiones

. – La suba del dólar MEP y CCL se seguiría consolidando en un escenario de déficit fiscal creciente, alta inflación y dificultades para renovar la deuda en pesos.

. – El escenario internacional seguirá mostrando dificultades, cayó el banco número 16 medido en activos, esto traerá daños colaterales al sistema. Acciones en baja, bonos al alza por vuelo a la calidad, el mundo cripto otra vez en problemas.

. – La sequía es una catástrofe y esto traerá aparejado un corte en la cadena de pagos, abrocharse los cinturones y que se abran los air bag.

. – La gripe aviar sigue haciendo estragos en el interior, esto traerá consigo una caída en la producción y una posterior recuperación muy lenta. Los precios de la carne vacuna y porcina irán en aumento después de Semana Santa. El gobierno está durmiendo la siesta en este tema, necesita generar incentivos al sector ganadero y porcino, de lo contrario los problemas se potenciarán ante una caída de oferta de carne aviar, sequía y menos pariciones a futuro. Hay que pensar en vacunar a las aves, perder estatus sanitarios, pero esto puede ser el mal menor.

. – No vemos una suba de la tasa de política monetaria, pero veremos una suba en las brechas cambiarias a corto plazo. Es momento de comprar dólares alternativos, o bien ser más astuto y comprar otros activos dolarizados.