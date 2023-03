Florencia: El intendente dio inicio al periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal

El pasado martes 7 de marzo el intendente Rubén Carlos Quain dio inicio al periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.

En su mensaje anual el jefe del ejecutivo municipal inició recordando la importancia de vacunarse contra el Covid-19 y valorando los 40 años de democracia donde lamentó el atentado a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Deportes

En materia deportiva resaltó la participación de jóvenes de la localidad en los Juegos Santafesinos, la entrega de pelotas de fútbol a clubes locales, la participación en distintos torneos y competencias deportivas, la realización de las carreras de sortijas, la ayuda en la corrida Aventura de Los Pioneros, la organización del encuentro de la tercera edad, la realización de actividades deportivas para los adultos mayores y la concreción del programa Verano Activo que permitió que más de 200 chicos puedan acceder totalmente gratis a las actividades propuestas por este programa provincial.

Obras y gestiones

Se ejecutan 5 viviendas en el barrio Itatí y se trabaja en la ejecución de 20 viviendas sociales en la provincia, también se trabaja en el programa de canasta de materiales para refacción o ampliación de viviendas para familias de escasos recursos económicos, se realizan 30 viviendas en el barrio San Cayetano y se lleva a cado 28 viviendas sociales prefabricadas, más 2 que estarán bajo el Ministerio de Seguridad. Obra de 30 viviendas del programa “Casa Propia, Construir Futuro” y se presentaron 36 viviendas más en el barrio Itatí.

Se construye el puente El Cinco, más obra de electrificación al puerto, sumado a la elevación del camino más el ripiado y se continúa trabajando para construir el puente “El Chara”.

Obra de ripio y cordón cuneta al barrio San Pantaleón e iluminación, se realizan mejoras en el desagüe por calle Langworthy.

Continúan las gestiones para ampliar la iluminación led y señalar las calles, se ha concretado ramplas para una ciudad más inclusiva.

Ya se han instalado nuevas luminarias led en calle Santa Fe, General Obligado y otras, a esto se suma el estabilizado granular por calle Islas Malvinas. Se trabaja para concretar la iluminación led por 4 kilómetros y ciclovía por calle Islas Malvinas.

En el Ministerio de Ambiente se trabaja para ejecutar la planta recicladora de residuos.

Se concreta la reserva natural municipal y se avanza en negaciones para futuras inversiones en Puerto Piracuá.

Gestiones ante el Ministerio de la Producción: Se trabaja para realizar 8 kilómetros de ripio en Colonia Urdaniz, mediante el programa “Camino de la Ruralidad”.

Desde la Oficina del Empleo se trabaja articuladamente con comercios de la ciudad y se realizan capacitaciones laborales.

Ante el Ministerio de Educación se logró en el 2022 que inicie el cursado del nivel terciario, en la Unacus ya se han empezado a graduar los primeros estudiantes. Mediante el programa “Santa Fe Más” se han capacitado jóvenes de la ciudad y este año continúan nuevas capacitaciones.

Durante el 2022 se han realizado incontables trámites ante Anses.

Por otra parte, se trabaja para que la ciudad tenga su vivero municipal.

Se inició en Avellaneda la capacitación para 15 vecinos que se graduarán como gasistas matriculados.

Se cumple con la entrega del Fondo de Financiamiento Educativo.

Empezó a construirse el primer polideportivo de la ciudad.

Desarrollo Social

“Se sigue realizando traslado a distintos centros de mayor complejidad, se entregan medicamentos, se ayuda con servicio fúnebre, sumado a los trámites de Anses, y la asistencia a familias de escasos recursos económicos” expresó el intendente.

Durante el año pasado y este año entregaron semillas mediante el programa Pro Huerta y Huerta Familiar Santafesina.

Gasoducto

En relación a esta obra el intendente comentó que en las próximas semanas iniciará la obra que beneficiará a gran parte de las familias de la localidad gracias a un fuerte apoyo del gobierno provincial.

Cloacas

“…Esta en vía de aprobación, pero seguimos gestionado para concretar esta obra” comentó.

Últimas aclaraciones

Antes de finalizar su mensaje anual el intendente dijo: “Ante todo lo sucedido los días anteriores el concejal manifestó en sus redes sociales que en el 2018 el Municipio no entregó papeles de la Municipalidad, la vez que solicitaron se les entregó, acusaron que una factura de un comercio de Resistencia era trucho, fraudulenta y todos los términos habidos y por haber. La empresa contestó que la factura era real, la AFIP contestó que la factura era real… A su vez, nosotros le contestamos al concejo con la documentación que era lícita pero el Concejo nunca nos contestó, rechazando el descargo que hizo el Municipio oficialmente. No obstante, de casualidad en el 2021 en plena campaña política, se fue el señor concejal a hacer la denuncia a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados le rechazó en un principio porque no tenía la denuncia en la Fiscalía, volvió y entonces el concejal (refiriéndose a Fabio Villa), hizo una denuncia pública filmandose frente a la Fiscalía… teniendo en cuenta que se le contestó en tiempo y forma, nunca este concejo contestó el descargo…”.