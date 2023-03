Fútbol: Se van calentando los motores de la Liga Ocampense

Aún sin una fecha, ni siquiera posible, de inicio de la Temporada 2023 de la Liga Ocampense de Fútbol, aunque con la certeza de que será luego de celebrarse la Asamblea Ordinaria prevista para el 27 de este mes, los equipos liguistas continúan con su preparación futbolísticia.

COPA BASE EN HURACÁN

A partir de las 21.00hs de este viernes, en el estadio Juan David Getar del Club Huracán, se jugarán los partidos del Fecha 2 del Torneo de Primera que organiza la institución y tiene como propósito homenajear a Lucas y Ricky Base, ex futbolistas de LOF, fallecidos en 2022 y que cuenta con el acompañamiento de la diputada provincial, María Laura Corgniali

El cronograma de partidos es el siguiente:

Partido 1: Racing El Campesino vs. Atlético Papelero (Zona 1)

Partido 2: Juventud Km 407 vs. Ocampo Fábrica (Zona 2)

Valor de la entrada: $200

————————————————————-

LA SUB20 INICIA EN FÁBRICA

Tal y como lo hiciera a finales de 2022, el Club Ocampo Fábrica organiza un Torneo de División Sub 20 que contará con la participación de los anfitriones, que compartirán grupo con Ex Alumnos y Atlético Papelero, más Huracán, Racing y Tiro Federal, que serán parte de la otra zona.

La actividad de la primera jornada, prevista para este sábado en el estadio Gregorio Cardozo, tendrá el siguiente programa de partidos:

19.30hs. Huracán vs. Racing

21.00hs. Ocampo Fábrica vs. Atlético Papelero

Valor de la entrada: $150

————————————————————

LA NOVEDAD, LIGA SUB15 EN SAN ANTONIO

Con el objetivo de darle continuidad en la actividad a los jóvenes que finalizan su etapa de formación en clubes y escuelas de fútbol infantil y que no encuentran posibilidades tempranas hasta estar en la consideración de entrenadores de División Sub20, por desarrollo físico y futbolistico, un grupo de instituciones conformaron una Liguilla Sub15 que comenzará este domingo y se jugará bajo modalidad itinerante en todas las canchas de los participantes.

La Fecha 1 se disputará en el estadio de Ex Alumnos, el domingo, con el siguiente programa de partidos:

17.00hs. Santa Catalina vs. Huracán

18.00hs. STIC vs. Tacuarendí

19.00hs. Ex Alumnos vs. Deportivo Itatí

20.00hs. Central Las Toscas vs. Tiro Federal

Valor de la entrada: $200