El problema es el déficit no el canje de deuda

El problema de la economía argentina es el déficit fiscal, el canje de la deuda es una condición necesaria pero no suficiente para bajar la inflación.

Por Salvador Di Stefano

Oficialismo y oposición envueltos en una disputa que a nadie le sirve, es más, ambos pierden credibilidad. El oficialismo quiere hacer el canje, y la oposición denuncia una bomba para la próxima administración.

El gobierno en lugar de enfocarse en reducir el déficit fiscal que por estas horas suma 4,4% del PBI, tiene como única meta lograr la refinanciación en pesos, condición necesaria pero no suficiente para resolver los problemas de nuestra economía.

La oposición se equivoca al decir que le dejan una bomba por la enorme deuda en pesos a vencer en un día para el año próxima, la bomba es el enorme déficit fiscal previsto para este año, y que condiciona al próximo gobierno.

El gobierno actual necesita llegar como sea, atrasando el tipo de cambio, con tasas negativas frente a la inflación, buscando surfear la crisis y aterrizando lo más suave que pueda.

La oposición no muestra un plan claro para el día que llegue al gobierno, solo prefiere que los costos de salida los pague esta administración, para llegar lo más holgada posible al poder.

Oficialismo y oposición, no logran ponerse de acuerdo, en un momento crítico para el país, acabamos de perder U$S 20.000 millones de exportaciones del agro. Esto implica que perderemos U$S 20.000 millones de importaciones, y probablemente el PBI caiga 3,0%, esto implicaría una pérdida de U$S 15.000 millones aproximadamente.

Muchas empresas quedaran en el camino en esta coyuntura, campos que no podrán reponerse de la enorme perdida, pueblos del interior que quedaran apagados por un largo rato por el efecto pobreza, y sin ayuda alguna del gobierno nacional, provincial y municipal.

Mercados

Ayer fue un día raro, subieron los bonos soberanos en dólares, pero no se entusiasme el bono con vencimiento en el año 2030 rinde el 40% en dólares, tampoco es una joyita. Pero los bonos duales dejaron una caída que llevo su rendimiento a niveles del 6% anual para el año 2023 y del 7,7% para el año 2024.

El bono dual es en pesos y ajusta por inflación o tipo de cambio mayorista cual fuera mayor, es un bono ganar ganar, sube o sube, es la condición que ponen los bancos para refinanciar.

Las acciones hace 7 ruedas que repiten precio, la toma de ganancias está a la vuelta de la esquina, una brisa del exterior podría dejar una pérdida del importante.

El dólar sigue congelado, sin variaciones denota que la calle esta con poca liquidez, hay que vender para financiar capital de trabajo o gastos corrientes, se tomara un tiempo para subir, pero cada día que pasa el asalto a los $ 400 está más cerca.

El martes 14 de marzo se conoce la inflación de marzo, es probable que se ubique en el 6,0% mensual, esto nos daría una inflación anualizada en torno el 100% anual. El Banco Central con una tasa nominal del 75% anual, nos deja una tasa efectiva anual del 107,0% anual, a priori no ameritaría una suba de la tasa de interés, todo quedaría relegado para abril o mayo.

En él mientras tanto, las empresas pueden tomar crédito a tasas negativas contra la inflación, es una buena forma de comenzar a armar el programa financiero 2023, el crédito que hoy está disponible mañana no sabemos si lo encontraremos en el mercado. Necesitamos llegar con liquidez al año 2024.

El problema no es financiar el déficit, la tragedia argentina es el déficit. Parece que ni ofic