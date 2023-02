Comienza la Copa BASE, Torneo de Primera de Fútbol en Club Huracán de Villa Ocampo

María Laura Corgniali invita a toda la comunidad a vivir el Torneo de Primera de fútbol “Copa BASE” que se desarrollará durante todos los viernes del mes de marzo donde participarán los equipos de Huracán, Racing El Campesino, Ocampo Fábrica, Juventud de Km 407, Ex Alumnos, Atlético Papelero.

La apertura será este viernes 3 de marzo a las 21 hs. en la cancha de Club Huracán donde se jugarán los dos primeros partidos de la Zona 1: Huracán vs. Papeleros y Ex Alumnos vs. Juventud de Km 407.

Esta copa, que es en homenaje a Lucas y Ricky Base, es organizada por Club Huracán y cuenta con el acompañamiento de la Diputada Provincial María Laura Corgniali.