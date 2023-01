Carolina Losada: «En Santa Fe hay que hacer una revolución»

«Lo único que están buscando es el proyecto de impunidad de Cristina, el castigo constante hacia la justicia. Tenemos muchísimos proyectos para que lleguen al recinto, para que al menos los debatamos en comisiones, y no sucede. El cristinismo no quiere tratar ningún tipo de proyecto que no venga de ellos y menos si vienen de mi parte» señaló la senadora santafesina Carolina Losada.

Por Mario Caffaro – @MarioCaffaro

Sin demasiadas expectativas por el año parlamentario que se abrió esta semana en el Congreso, insiste en la necesidad de considerar proyectos para ellas importante como derogar la actual ley de alquileres mientras se discuta otra; temas para evitar la venta de niños, paliativos para sequía, una norma antibloqueo de empresas «temas que deberían estar fuera de la grieta». Incluye la necesidad de modificar el mapa de la justicia federal de Santa Fe, cuestiona el abandono del gobierno nacional del tema seguridad en la provincia y afirma que «Santa Fe necesita una revolución» en varias áreas.

«Trabajo en la unión de Juntos por el Cambio. Todo lo que ve tiene que ver con ese trabajo que vengo haciendo, que venimos haciendo con Luis. Somos muchos los que queremos y los que creemos que Juntos por el Cambio es la esperanza de la gente, hay que respetar y mucho esa esperanza. Recuerdo la primera etapa de la campaña por la senaduría por Santa De donde la gente nos pedía unidad, no pelea. Por eso, trabajar por la unidad de Juntos por el Cambio es trabajar con la gente en forma directa».

«Por otro lado, no hay mejor insumo para un político que hablar cara a cara con la gente en la calle, en un bar, en donde sea. Hablar, que la gente tenga la posibilidad de acercarse y decirte. Es el mejor insumo. De allí las recorridas, fuimos a Corrientes, fuimos a Mar del Plata, fui al norte de Santa Fe que está padeciendo la sequía y hablé con productores, con autoridades».

«La antigua política de cerrarte y hablar entre políticos no nos llevó a ningún puerto. Hay una nueva forma de hacer política que es caminar en el país, caminar en la provincia, hablar, recorrer y ver en primera persona todo lo que sucede».

Con respecto a cómo ve la constitución de un frente electoral más amplio en Santa Fe, dijo: «Soy partícipe de lo que está sucediendo en nuestra provincia respecto de la conformación del frente. Tenemos reuniones importantes ya pactadas para las semanas que vienen».

«La gente tiene que saber que nosotros estamos liderando un proceso importante que tiene que ver con un armado que nos identifique a todos, que nos une a todos y que realmente sea respetuoso en nuestras diferencias, pero muy fuerte en nuestras coincidencias. Estoy convencida que va a funcionar», acotó.

gentileza diario El Litoral