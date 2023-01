Competencia de tasas, para detener al dólar

El gobierno sube tasas para contener al U$D, también vende bonos para que no suba el U$S MEP, o compra bonos para manipular el U$S CCL. El último asado de tu vida.

Por Salvador Di Stefano

La tasa de plazo fijo para un deposito inferior a los $ 10 millones está en el 75% anual, si dejas el dinero un año renovándolo cada 30 días, te deja una tasa efectiva del 107,0% anual.

Si tenes un plazo fijo por más de $ 10 millones la tasa está en el 69,1% anual, te da una tasa efectiva del 95,5% anual.

Si tenes un plazo fijo por más de $ 20 millones la tasa está en el 66,0% anual, te da una tasa efectiva del 90,0% anual.

Una extraña forma de remunerar el dinero, el Banco Central les exige a los bancos que si depositas más dinero la tasa baja en lugar de subir.

Pero esto no es nada, el día lunes el Banco Central le aumento la tasa a los Fondos Comunes de Inversión para plazos de un día al 68,4% anual, lo que te termina dando una tasa efectiva del 98,1% anual. Esto resulta mucho más extraño, ya que el Banco Central comienza a competir con los bancos en la captura de fondos.

La tesorería por una colocación a 32 días te paga una tasa del 104,27% anual, que es mucho más alta que la colocación por un monto superior a los $ 20 millones al 66,0% anual que podés realizar en un banco comercial por un plazo fijo a 30 días.

Claramente la tesorería primero y el Banco Central después, salen a competir con los bancos comerciales para absorber pesos, y tratar (sin suerte) de dejar sin liquidez al mercado del dólar.

El mercado está mirando 3 dólares, a saber:

El primero es el dólar MEP que vale $ 353,9, este dólar es controlado por el Banco Central, el Anses y la Tesorería, en un juego de pinzas venden bonos para presionar a la baja este precio.

El segundo es el dólar Contado Con Liquidación que vale $ 360,0, este dólar esta manejado por el Banco Central, que compra deuda por cuenta y orden de la tesorería, para que esta cotización no se dispare hasta los $ 400. Esperan intervenir con U$S 1.000 millones, y de ese total habrían utilizado unos U$S 300 millones.

El tercero es el dólar blue, un mercado muy informal, que en los últimos tiempos perdió como clientes a los turistas extranjeros, ahora más avocados a utilizar las tarjetas en donde le reconocen un dólar de $ 335,15. La falta de esta oferta se hizo sentir en el mercado, y la cotización se ubica entre $ 381 y $ 385 según el lugar del país en donde estés residiendo. Este mercado es el que menos intervención tiene, ya que es un mercado informal.

En la tarde de ayer se conoció la noticia que la secretaria de comercio interior, a cargo de Matias Tombolini, están borrando con el codo lo que escribieron con la mano. Llamaron a las empresas para que en febrero no aumenten los precios el 4,0%, y procedan a un aumento de tan solo el 3,2%. La idea es alinear los precios a una meta del 3,0% para el mes de abril. Sergio Massa sigue soñando con la panacea de intervenir, controlar y poner los precios en el mercado. Todavía no se enteró que los precios son libres, y que no necesitan del interventor para que aumenten cuando la oferta y la demanda lo dispongan.

Un ejemplo de lo que expresamos sucedió con la carne, en el mes de diciembre del año 2021 el precio del novillito en pie era de $ 236,9 el kilo, para diciembre del año 2022 se ubicaba en $ 305,20, la suba en el año fue del 28,8% contra una inflación del 94,8% anual. El precio del novillo en pie es uno más en la economía, en algún momento su precio arbitraría a la suba para igualarse con la inflación general.

En el mes de enero, muchos comercios y supermercados no pudieron abastecerse de novillitos de establecimientos de ganadería vacuna en donde se engorda a corral, muchos habían quebrado, ya que no podían soportar más las perdidas, habían comprado terneros a valores superiores a $ 400, y vendían por debajo del valor de compra, con un precio del alimento (maíz) que había subido un 100% en el año. Llegaron a perder entre $ 20.000 y $ 40.000 por animal, dependiendo si trabajaban con capital propio a de terceros. Con tamaña escases los comercios y supermercados no tuvieron otro camino que salir a comprar hacienda en el mercado de Cañuelas.

En el mes de enero, el mercado de Cañuelas aumento fuertemente su volumen, en 25 días de enero se negociaron 89.015 animales cuando en todo diciembre se habían negociado 65.362 animales, y en enero pasado se habían negociado 75.004 animales.

Los novillitos pasaron de valer en enero de 2022 $ 235,0 el kilo, para cerrar en el día de ayer a un precio de $ 413,9 el kilo, que representa una suba del 76,1% en un año. Esto implica que el novillito no está aumentando de precio, está recuperando valor para acercarse a la inflación que podría ubicarse en torno del 98,8% anual para igual período.

La carne en las carnicerías podría aumentar entre el 30% y 50% en los próximos días, los supermercados estarán controlados por el gremio camioneros, y tal vez no muestren aumentos en la carne, pero tampoco sabemos si tendrán carne en sus góndolas. Esto impactará en el índice de precios, la carne impacta en el índice entre el 6,98% y 13,27% según el lugar del país en donde se midan los precios.

La carne subiría en enero más de un 30%, si el precio continúa a la suba, esto echa por tierra la posibilidad que el ministro llegue a una inflación del 3,0% mensual en abril próximo.

Conclusiones

El Estado interviene en el mercado financiero formal, pero poco puede hacer en el mercado informal. Busca controlar los precios, pero el mercado se burla de estos controles, cuando las empresas ven que pierden dinero a los precios que les fija el Estado, los empresarios buscan otros canales de comercialización para no quedar a merced del quebranto.

El mercado de la carne es uno de los pocos mercados de competencia perfecta, el precio se fija cuando se encuentra la oferta y la demanda. El gobierno usufructuó la oferta de animales por encima de la demanda, que lo ayudo a mostrar índices de precios más bajos en noviembre y diciembre. Nada es para siempre cantaba Fabiana Cantillo, y un buen día muchos establecimientos ganaderos quebraron, la oferta bajo, la demanda se mantuvo y la carne cobro revancha con precios a la suba, aunque aún no alcanzo a la inflación de los últimos 12 meses. La carne por ahora no aumento, recupero frente a la inflación.

Los precios reales están en el mercado informal, los precios del mercado formal están por debajo de los precios reales.

Buen momento para comprar dólar MEP a $ 353,85, cuando ya sabemos que el dólar blue vale $ 385, y cuando sube, es casi seguro que no baja. Los negocios están allí disponibles, podes comprar dólar MEP con un 8% de descuento sobre el precio real.

Podes colocar pesos en el mercado en una letra de tesorería a una tasa del 104,27% anual, cuando la inflación podría ser del 98,8% en los últimos 12 meses.

Podes comprarte un costillar, $ 1.990 el kilo y guardarlo en el freezer, para ganar un 30% en las próximas semanas, no sé si tiene liquidez para venderlo, pero vas a comer el último asado a menos de $ 2.000 el kilo en la historia económica Argentina.