El problema económico esta en la cabeza del presidente

El presidente está convencido que los problemas están en la cabeza de la gente, mientras que, desde nuestro punto de vista, está en la cabeza de los dirigentes. Dólar reprimido busca despegar.

Por Salvador Di Stefano

¿Cómo ves la política económica en enero?

. – El gobierno comete un severo error, cree tener un problema de liquidez, cuando en realidad tiene un problema de solvencia económica.

¿Me lo explicas mejor?

. – El déficit fiscal primario es de 2,4% del PBI, en concepto de intereses de la tesorería pagamos el equivalente a 1,8% del PBI, esto implica que tenemos un déficit fiscal de 4,2% del PBI.

¿Dame los números en dólares?

. – La friolera de U$S 19.467 millones oficiales.

Es una bocha

. – Los números no terminan allí, el déficit cuasifical que son los intereses que generan los pasivos remunerados del Banco Central equivalen a 4,2% del PBI.

¿Cuánto suman en dólares?

. – La friolera de U$S 19.118 millones.

¿A cuento asciende el déficit total?

. – U$S 38.584 millones, que equivalen a 8,4% del PBI.

¿Qué me queres decir con esto?

. – Argentina tiene un severo problema de solvencia. Si el gobierno pone el foco en financiar el déficit, pero no achicarlo, está en un grave problema, porque a futuro tendrá un problema mayor.

¿Estás muy antikirchnerista?

. – Para nada, Mauricio Macri toma una deuda con el FMI de U$S 47.000 millones, y tampoco sirvió para nada. Aquí hay un único problema que es el déficit fiscal.

¿Solución?

. – Si el gobierno en lugar de poner energía en reducir el déficit, trata de financiarlo, lo que hará es generar mayores desequilibrios en la economía, la deuda en pesos es muy elevada, al igual que la emisión monetaria, con lo cual índices de inflación de 3 dígitos empiezan a aparecer en el horizonte.

El gobierno está recomprando deuda

. – Error, siempre tendría que tener prioridades, hoy lo primero que hay que hacer es reducir a la mínima expresión el déficit fiscal, no recomprar deuda.

Sin embargo, la deuda está a buen precio

. – Correcto, pero si por pagar la deuda me quedo sin reservas, y no tengo dólares para importar insumos para las empresas, estoy entrando en un grave problema, porque la actividad económica comenzara a desacelerarse muy rápido. Me faltaran ingresos fiscales, y voy a potenciar el déficit fiscal futuro.

¿Por qué sos tan negativo con la actividad económica?

. – En Argentina el campo pone los dólares y la industria los gasta, en nuestro nuevo libro explicaremos la evolución del ingreso de dólares que aporta el campo, y como estos dólares financian las importaciones del sector industrial.

¿Estas abriendo una grieta?

. – Para nada, pero si este año la sequía afecta las exportaciones del agro, no habrá dólares suficientes para el sector industrial, con lo cual caerá la inversión, no habrá mejora de productividad, caerá la actividad, y probablemente la inflación sea más elevada.

¿Se viene la moneda común con Brasil?

. – Argentina y Brasil son gemelos, pero como la película que protagonizaban Dani DeVito y Arnoldo Schwarzenegger. Brasil tiene reservas por U$S 360.000 millones e inflación de un digito, Argentina tiene reservas liquidas por U$S 6.000 millones e inflación rumbo a los 3 dígitos. No hay forma de armonizar una moneda común, si macroeconómicamente Argentina presenta indicadores espantosos. Me imagino que te darás cuenta quien es quien.

Alberto Fernandez dijo que “la inflación es autoconstruida y está en la cabeza de la gente”

. – Con mucho respeto, creo que está equivocado, y esta frase avala mi comentario inicial. En lugar de hacer foco en reducir el déficit fiscal y dejar de emitir dinero, lo que el presidente cree es que la inflación es culpa de alguien malicioso, y es un problema más bien psicológico. Nada más alejado de la realidad. No más comentarios.

¿Cómo ves el rally de acciones y bonos?

. – Llegando al final, creo que hay cierto agotamiento en las cotizaciones. No creo que la Reserva Federal baje las tasas sin antes tener una evidencia muy precisa de que la inflación va a caer. Sería un error, bajar las tasas para luego subirlas, no es el proceder de la Reserva Federal. La tasa de corto plazo está en el 4,5% anual, y la Reserva Federal podría subirla en el año hasta 5,25% anual, una vez que alcance dicho nivel podría evaluar reducir la tasa, en la medida que vea que los mercados no corren riesgo de una mayor inflación.

¿Cuándo es la reunión de la Reserva Federal?

. – El martes y miércoles de la semana próxima, por eso estamos viendo un recorrido lateral de corto plazo en el mercado de acciones y bonos, que podría precipitar una toma de ganancias. De largo plazo creo que las acciones y bonos tienen un recorrido alcista, ya que el oficialismo pierde posibilidades de reelegirse en el gobierno, y crecen las posibilidades de un gobierno de la oposición.

¿Qué pasa con los precios de las materias primas?

. – Los mercados mundiales no están descontando subas importantes, la cosecha de soja de Paraguay y Brasil es muy importante, habrá oferta de mercadería, por ende, se acentúan los precios inversos en el mercado de Chicago, lo mismo sucede con el maíz y el trigo. Ver informe privado.

¿Me lo explicas mejor?

. – Los precios de la soja, maíz y trigo en el corto plazo, son más altos que en el mediano plazo, eso explica que hay oferta internacional, no estamos para esperar subas considerables, estos precios de soja, maíz y trigo ya son muy elevados.

¿Qué puede suceder con la carne?

. – El precio del cerdo en pie vale $ 325 el kilo, el precio del novillo vale $ 340, y el cajón de pollos, dependiendo la calidad se puede conseguir a $ 5.500, cuando el costo está por encima de los $ 6.000. Me parece que los precios de la carne van a comenzar a alinearse a la suba. El mercado ganadero vacuno funciona como un mercado de competencia perfecta, los altos precios de los terneros y el maíz, hizo que muchos establecimientos de engorde a corral se fundieran, establecimiento que cierra no vuelve a abrir, la oferta de animales disminuye, la demanda se mantiene constante, la suba del precio de la carne está a la vuelta de la esquina.

¿Eso impactara en la inflación?

. – Correcto, es el mayor problema que enfrenta el gobierno, es posible que la inflación vuelva a niveles del 6,0% mensual, cualquier desmadre en los precios de la carne hará que el índice vuelva a niveles del 7,0% mensual, si a esto le sumamos el faltante de mucha mercadería por la sequía y el cierre de importaciones, los problemas están a la vuelta de la esquina. El dólar oficial esta aumentando a un ritmo del 5,5% mensual, ver nuestro informe privado.

Conclusiones

. – Mauricio Macri a mediados de 2018 salió a vender dólares y aumento la tasa para detener la depreciación del peso, el resultado fue claro el dólar paso de valer $ 17,0 a terminar en $ 60 al final de su mandato. No subió más porque reperfilaron la deuda en pesos, que fue un papelón.

. – Sergio Massa sale a imitar a Mauricio Macri, está comprando deuda para detener la suba del dólar MEP, y sube las tasas para desalentar la compra de dólares alternativos. Comete el mismo error con distinto mecanismo. Respecto a la deuda en pesos, no la reperfila, emite pesos para que la compre el Banco Central, y hace canjes todos los meses. Es peor el remedio que la enfermedad. Ver informe privado proyecciones de inflación 2023.

. – Este gobierno emite a destajo y esconde la emisión tomando deuda en letras y pases. Trata de controlar los precios con un programa de precios justos, en donde obliga a los empresarios a ser los carceleros de los precios, algo que no podrán cumplir, porque los precios se escaparán por el techo. Finalmente, trata de controlar el precio del dólar, comprando bonos y sacrificando reservas. ¿Qué puede salir mal? TODO

. – La suba de tasas de interés es nociva para la economía, es la principal enemiga del mercado de capitales, y puede producir una fuerte baja en el mercado accionario, pero en el plano de la economía real, también puede dejar sin liquidez a muchas empresas, que podrían caer en la insolvencia.

. – El mercado está más para una toma de ganancias en bonos y acciones.

. – El dólar MEP y CCL hoy debería valer más de $ 400, el dólar es un activo más de esta economía, y está claro que hasta hoy aumento menos que la inflación.

. – No hay una mejora de precios internacionales de los precios que representan el 60% de las exportaciones argentinas, por otro lado, la sequía nos dejara con menos cantidades para exportar que años anteriores. Esto hará que le falten dólares a la industria, que detendrá el proceso de inversión y normal abastecimiento de insumos.

. – Argentina tiene un problema de solvencia, y el gobierno se equivoca al creer que tiene un problema de liquidez.

. – ¿Qué hemos aprendido? No hay nada nuevo, salvo lo que se ha olvidado. Esto lo dijo Rose Bertín.

. – Argentina se olvidó de crecer, y lo más grave es que el presidente cree que los problemas que tenemos están en la cabeza de los argentinos, cuando resulta muy probable que el problema este en la falta de conceptos claros en materia económica, dentro de su propia cabeza.

.- Las empresas tendrán que reformular sus planes de negocios, buscando incrementar ingresos con mayor paleta de productos, buscando incrementar cantidades y achicar el margen. La tasa de los créditos bancarios esta prohibitiva, habrá que aportar capital genuino, revisar la comercialización, oferta de productos y ser más productivos.