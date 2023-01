Villa Ocampo: «Con un corazón agradecido, ¡digo adiós!»

Hace un poco más de 15 años, llegue a Villa Ocampo con un grupo de jóvenes misioneros, yo una de ellos. En un enero de mucho calor, con ganas de conocer la ciudad y dejar que Dios hablara. Así él lo hizo y me llamo a esta vocación de ser Hija y Hermana. Soy religiosa de las Hijas de Jesús, “las hermanitas” como todos cariñosamente nos llaman.

Por la Hermana Patricia

Después como cosas de la vida, Dios me volvió a traer a esta comunidad a formarme como Trabajadora Social y dejar que la vida continúe modelando mi persona.

En estos 8 años en la comunidad de Villa Ocampo, he conocido lo que es la amistad, la solidaridad, la acogida y la fraternidad. Cada grupo en el que me he sentido parte o cada familia que he visitado que ha hecho sentir como Dios es grande y generoso con nosotros sus hijos.

Soy una mujer agradecida por todo lo que he podido vivir en estos años junto a la comunidad, por cada misa, charla, mates, risas y lágrimas compartidas.

Mi agradecimiento a todos, lo que hacemos el Semanario Ocampense, en el aprendí a poner en palabras lo que la vida y Dios no revelan como obra de sus manos.

Hoy Dios me llama a abrir las alas y partir hacia otra comunidad, voy enviada a la comunidad de Monterrico Jujuy, ahí tenemos una casa y un colegio. La congregación me ha pedido que vaya a dar una mano en esa realidad. Para mí es un gran desafío, por un lado porque me cuesta dejar mi querida Villa Ocampo y por otro porque es una realidad de colegio a la que me tendré que ir haciéndome de a poco.

Sepan que mi corazón, se va dolido por dejarlos, pero me llevo todos sus nombre y sus rostros guardados para que me sigan sosteniendo en el caminar cotidiano.

Seguiré rezando por cada uno, por sus necesidades y no lo duden que en otra parte del mundo hay una pequeña personita que los quiere y reza por ustedes.

gentileza semanario ocampense