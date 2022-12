Un resumen mundial del año en nueve días

Salimos campeones del mundo. Guerra entre Rusia y Ucrania. Intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Hubo acuerdo con el FMI. Lula volvió a ser elegido presidente de Brasil. Se hizo el 20° Congreso del Partido Comunista de China: tercer mandato para Xi Jinping. Se produjo en Irán la revuelta más grande desde la Revolución Islámica. La población mundial pasó las 8.000.000.000 de personas. La Corte norteamericana anuló el fallo que garantizaba el derecho al aborto.

1. 18 de diciembre

El hecho deportivo, cultural, histórico, social, político y mundial más relevante de 2022 fue, sin duda alguna, la victoria de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2022 que se organizó en Catar.

La Scaloneta venció en la final por penales a Francia y se consagró campeón del mundo por tercera vez en su historia.

El martes posterior a la final, más de cinco millones de personas se congregaron en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para recibir a los jugadores. Fue la fiesta popular más grande de la historia argentina.

2. 24 de febrero

En febrero comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia lanzó lo que denominó “una operación militar especial” en el este ucraniano, con el objetivo de “proteger a los habitantes de las autoproclamadas República Popular de Lugansk y República Popular de Donetsk”. Pocos días después avanzó con la ocupación del territorio ucraniano.

La invasión rusa a Ucrania recibió la condena internacional por parte de Occidente, que participó activamente del conflicto a través de sanciones contra Rusia y el envío de apoyo económico y armamento a Ucrania.

En julio, ambos países alcanzaron un acuerdo para permitir la exportación de granos desde puertos ucranianos para aliviar la crisis alimentaria mundial que provocó el bloqueo de los puertos. La invasión a Ucrania también desató una crisis en el suministro energético europeo.

En septiembre, Rusia realizó referéndums de anexión en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, cuyos resultados fueron desconocidos por la comunidad internacional. Algunos de los territorios luego fueron tomados nuevamente por fuerzas ucranianas.

Acá hay una serie de mapas y visualizaciones que te pueden servir para entender la dimensión de lo que está pasando. La guerra continúa hasta el día de hoy. Se estima que son más de 240.000 las víctimas por el conflicto y que casi 8 millones de personas se vieron forzadas a desplazarse.

3. 1° de septiembre

Un hombre identificado luego como Fernando Sabag Montiel, de 35 años, disparó con una pistola a la vicepresidenta Cristina Kirchner frente a su domicilio. El arma falló.

El presidente Alberto Fernández habló esa noche por cadena nacional, consideró al hecho como el más grave desde el regreso de la democracia y decretó feriado para el día siguiente. Se realizaron movilizaciones en todo el país y una semana después una misa en la Basílica de Luján. La Cámara de Diputados repudió el ataque sufrido por la vicepresidenta.

Cuando reapareció en público, Cristina Kirchner dijo que lo más grave del incidente fue la ruptura del acuerdo democrático que existía desde 1983. También reveló que recibió un llamado del Papa Francisco, quien le dijo que “los actos de odio y de violencia son precedidos por palabras de odio y violencia”.

La causa quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti. El celular de Sabag Montiel fue reseteado a fábrica cuando la Policía Federal intentaba extraer la información. Luego, se pudo recuperar información del celular y se encontraron fotos empuñando el arma que se utilizó en el intento de ataque, junto a su novia Brenda Uliarte, que estaba en el lugar de los hechos y también permanece detenida. Luego se detuvo a Nicolás Carrizo, el jefe de la denominada “banda de los copitos”, quien también estaba al tanto del intento de ataque.

En noviembre, la querella presentó la recusación contra la jueza debido a la falta de avances en las líneas de investigación ligadas a los posibles vínculos políticos de los acusados.

Cristina Kirchner fue condenada luego por el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en la denominada Causa Vialidad. Antes de la sentencia, la vicepresidenta dijo que no era un tribunal del lawfare sino “un pelotón de fusilamiento”. La defensa había recusado a uno de los fiscales y al juez Uriburu por la publicación de imágenes de un partido de fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri. Luego de la condena, Cristina Kirchner dijo que no será candidata el año que viene.

4. 3 de marzo

En marzo, el gobierno argentino anunció que había llegado a un acuerdo con el staff del FMI para refinanciar la deuda de USD 45.000 millones que tomó el gobierno del ex presidente Macri.

El acuerdo que reemplazaría al Stand By fue un Acuerdo de Facilidades Extendidas, con 10 revisiones que se realizan de manera trimestral durante dos años y medio. El período de repago de cada desembolso se acordó a 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que significaba comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

El acuerdo fijó metas de reducción del déficit fiscal: 2,5% para 2022, 1,9% para el 2023 y 0,9% para 2024.

El proyecto de acuerdo fue enviado al Congreso de la Nación donde fue aprobado en ambas cámaras. Una parte del Frente de Todos no votó el acuerdo. Días antes de la decisión, Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque en Diputados en desacuerdo con los resultados de la negociación.

En julio renunció Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía y, tras un breve interregno de Silvina Batakis, asumió en su lugar Sergio Massa al frente de la cartera.

5. 30 de octubre

Lula da Silva fue electo presidente de Brasil, tras derrotar a Jair Bolsonaro en segunda vuelta con el 50,8% de los votos contra el 49,1%. En primera vuelta, habían obtenido 48,3 y 43,2% respectivamente, por lo que debió realizarse el ballotage.

En su discurso luego de declararse la victoria, Lula dijo que tuvo “un proceso de resurrección en la política brasileña: intentaron enterrarme vivo y ahora estoy aquí para gobernar el país”.

El líder del PT fue perseguido por el Poder Judicial de Brasil y encarcelado en 2017 en lo que luego se reveló como un proceso judicial que violó las garantías básicas del debido proceso: su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos.

Luego de la elección, seguidores de Bolsonaro tomaron las calles y acamparon fuera de los cuarteles de las Fuerzas Armadas para pedir que no se reconozcan los resultados de las elecciones.

Otras elecciones importantes para la región:

•Gustavo Petro, candidato de una coalición de izquierda, ganó las elecciones en Colombia.

•Chile tuvo su plebiscito de salida de la Constitución: ganó el rechazo a la nueva Carta Magna.

•Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú.

6. 16 de octubre

Tuvo lugar el 20º Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) que otorgó un tercer mandato consecutivo como secretario general del Partido a Xi Jinping. Es el primer dirigente en la historia del partido en conseguir un tercer mandato. Fueron elegidos como miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central: Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi.

Generalmente el número uno será luego nombrado jefe de Estado, el dos primer ministro y el tres al frente de la Asamblea Nacional Popular, aunque dichos cargos no son oficialmente designados hasta marzo, cuando se reunirá la Asamblea para oficializar las nominaciones. Con la reforma de la Constitución en 2018 está permitida la reelección como jefe de Estado.

7. 16 de septiembre

Se produjo en Irán una revuelta cuyos efectos todavía continúan, a raíz de la muerte de la joven de origen kurdo Mahsa Amini. La mujer de 22 años fue detenida por la policía de la moral, acusada de no llevar el velo de manera correcta en la calle. Fue trasladada a una comisaría para asistir a “una hora de reeducación”, según denunció la familia.

Tres días después, se conoció la noticia de que Amini había muerto en el Hospital Kasra, de Teherán, luego de haber sido trasladada en coma desde la comisaría. Las autoridades dijeron que había fallecido por dolencias previas.

Ese mismo sábado, durante el entierro de Amini en Saqez, su ciudad natal, algunas mujeres comenzaron a quitarse el velo en señal de protesta. La semana siguiente comenzaron las primeras manifestaciones que al día de hoy cumplen más de 100 días, el período de protestas más largo desde la Revolución Islámica de 1979.

Más de 500 manifestantes murieron durante las movilizaciones, según la agencia de Activistas de los Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés). El gobierno de Irán reconoció al menos 300 fallecidos hasta noviembre.

A principios de diciembre, el fiscal general de Irán anunció el fin de la policía de la moral, el organismo responsable de la detención de Amini.

8. 15 de noviembre

El mundo superó los 8 mil millones de habitantes en noviembre, una población cuatro veces mayor a la que había en 1927.

De acuerdo a las proyecciones de la ONU, la población alcanzará los 9 mil millones en 15 años y los 10 mil millones en 2058. El aumento de la población se concentrará principalmente entre los países de ingresos más bajos, especialmente en el África Subsahariana.

El aumento de la población en los últimos cien años es consecuencia de dos tendencias importantes: primero, el aumento de la esperanza de vida al nacer por la mejora en la salud pública, nutrición, higiene personal y medicina; y, segundo, Francia la persistencia de altos niveles de fecundidad en algunos países del mundo.

La población de América Latina representa hoy el 8,2% de la población mundial, con un total de 622 millones de personas. Se proyecta que la región alcance su población máxima en 2056, con un total de 752 millones.

9. 24 de junio

La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el fallo que regulaba el aborto en el país, conocido como Roe vs. Wade. La famosa sentencia había sido dictada en enero de 1973 y durante casi medio siglo garantizó el derecho al aborto en Estados Unidos. El máximo tribunal entendió entonces que el derecho al respeto de la vida privada garantizado por la Constitución incluía el derecho al aborto.

Este año, el máximo tribunal norteamericano, de composición mayoritariamente conservadora tras el gobierno de Donald Trump, definió que la Constitución “no confiere el derecho a abortar” y que “la facultad de regular el aborto debe ser devuelta al pueblo y a sus representantes electos”.

Eso abrió una serie de disputas legales en cada uno de los estados del país. Algunos prohibieron el aborto inmediatamente porque ya tenían leyes vigentes (suspendidas por Roe v. Wade). Se realizaron manifestaciones en muchos puntos del país y el tema se convirtió en una de las banderas de campaña de los demócratas, que obtuvieron un buen resultado en las elecciones de medio término de este año.

gentileza Cenital