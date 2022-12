Villa Ocampo: El Concejo municipal dio lugar al aumento pedido por el intendente

El Intendente Municipal pretendía obtener un aumento del 100% de las tasas y tributos municipales para el año próximo, por lo que, mediante el Proyecto de Ordenanza correspondiente, solicitó una actualización de la Unidad Tributaria Municipal, previendo un 50% a partir de enero y un 50% a partir de julio.

Desde el Bloque del Frente de Todos se cuestionó dicha solicitud, entendiendo que la misma no sólo no se correspondía con las proyecciones inflacionarias para 2023, sino también porque no consideraba la situación socioeconómica que transitan los ocampenses.

Durante el debate en el Concejo Municipal, el bloque opositor logró imponer que el criterio a considerar debía ser los proyectados en los presupuestos nacional y provincial que contemplan una evolución inflacionaria del 60%, considerando, además, que su aplicación debía ser escalonada.

De esta forma, en la última Sesión del año, se aprobó la actualización de la Unidad Tributaria Municipal en tres tramos: 30% en enero, 20% en abril y 10% en julio. El valor actual de la UTM es de $22,50 y pasará a $29,25 en el primer tramo, a $33,75 en el segundo, y a $36,00 en el tercer tramo.

SE APROBÓ EL PRESUPUESTO CON CONDICIONES

El Bloque del Frente de Todos acompañó la aprobación del Presupuesto Municipal 2023 con la condición de que se ejecuten los programas locales dispuestos mediante ordenanzas y que afectan recursos específicos. De esta manera, de la oposición se busca que se cumpla con el Presupuesto Participativo, el Programa Municipal de Veredas, las Becas estudiantiles, el Fondo local de Tránsito Seguro y se ejecuten los proyectos del Concejo Joven.

Así la Ordenanza de Presupuesto incorporó un artículo que exceptúa a estos programas de las posibles modificaciones y reestructuraciones de partidas, requiriendo al Ejecutivo para afectar fondos de las mismas deberá contar con una ordenanza específica.

Los concejales justicialistas remarcaron la importancia de que se cumplan con estos programas que fueron aprobados oportunamente y que constituyen políticas públicas que beneficiarán a toda la comunidad.