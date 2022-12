OGJ Las Toscas: Avanza el juicio oral y público al médico Jorge Luís Bolaño

Este martes 20 de diciembre, se llevó a cabo en la oficina de Gestión Judicial de Las Toscas, la segunda jornada del juicio Oral y Público al médico Chaqueño Jorge Luís Bolaño, imputado por “Homicidio Culposo”, por la muerte de Carlos Javier Pittau, de 30 años de edad.

Este hecho sucedió el domingo 18 de agosto de 2019, en el Hospital Samco de Villa Ocampo, donde Bolaño estaba de guardia y de acuerdo a los testimonios y documentación existente, NO hizo absolutamente nada para salvarle la vida al paciente que durante una hora y media gritaba de dolores intensos en la parte baja del abdomen del lado derecho, donde a través de la autopsia se comprobó que los golpes internos sufridos en el choque de su vehículo con un tronco de eucaliptus, le produjo la fractura de la pelvis, con desplazamiento óseo y escape de parte de los intestinos por el recto.

En la jornada del martes pasaron por el estrado, como testigos, dos enfermeras que estaban de guardia en la fatídica mañana del domingo 18 de agosto de 2019; la Dra. Silvia Garro, quien en ese momento era la directora del Hospital, que mantuvo un relato impactante ante las preguntas del representante del ministerio público fiscal; un oficial de policía, quien fue el primero en arribar a la escena del hecho y luego declararon, a través del sistema ZOOM, un médico legista.

Finalmente, exhibieron el video de las dos declaraciones del médico Bolaño en el momento de la imputación del hecho, donde el profesional de la salud incurrió en varios errores al contestar la pregunta del fiscal.

Cabe destacar que el relato de todos los testigos que han declarado hasta el momento, son coincidentes en manifestar que el médico de guardia, prácticamente NO lo tocó al paciente, NO lo revisó, NO lo examinó, NO sabía cuál era el diagnostico, NO le interesó la vida que se estaba yendo, NO hizo caso a los pedidos de la familia y mucho menos, escuchó la súplica de dolor del paciente.

En la mañana de este miércoles continuará la tercera jornada del juicio oral y público y luego de las declaraciones de los últimos testigos, se podrá escuchar los alegatos de clausura de ambas partes, mientras que, en la mañana del jueves, el magistrado, Gonzalo Basualdo dará a conocer el fallo judicial de la causa en cuestión.

