La argentinidad al Palo

Dos hechos signaron la semana que pasó: la primera condena por actos de corrupción para un Vicepresidente en ejercicio: Cristina Fernández; y el pase una vez más a la semifinal en un mundial de fútbol de la selección argentina cuyo director técnico, Lionel Scaloni, es santafesino (Pujato, Dpto San Lorenzo).

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

En el plano provincial, en medio de la ola de violencia y muerte que azota Rosario, renunció un hombre de confianza del Ministro de Seguridad en circunstancias poco claras. Omar Perotti termina el año con el presupuesto aprobado en tiempo y forma, pero con una pésima relación política, institucional y hasta personal con la oposición.

El ¿renunciamiento? histórico de Cristina

Para comprender los porque de los perturbados minutos subsiguientes a la lectura de la condena para la Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, nada mejor que remitirse a los colegas porteños que están sobre las noticias.

El columnista de economía y política de Clarin Marcelo Bonelli señaló: “los informes de Wall Street no le creen a Cristina. En sus textos hablan de que su “renunciamiento” fue fruto de un arrebato y una reacción iracunda por su frustración ante la condena. Se trata de informes secretos del JP Morgan, UBS, Morgan Stanley y Credit Suisse”.

Por su parte, Carlos Pagni de La Nación escribió: “el pronunciamiento de (los jueces) Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso ha sido ejemplar por su contundencia y por su equilibrio. (..) los jueces señalaron que ella se benefició de las maniobras orquestadas para favorecer a Lázaro Báez en la asignación de obra pública. Y la clave: que hubo un vínculo comercial corrupto entre el matrimonio Kirchner y el enriquecido Báez. El martes a la tarde, la vicepresidenta se encontró con la fuerza del Estado ante el individuo. Se enfrentó al imperio de la ley”.

Daniel Santa Cruz, también columnista de La Nación dijo: “Cristina tuvo la posibilidad de defenderse, quizás, hasta de mejor manera que cualquier otro ciudadano de a pie acusado de cometer un delito, siempre habló desde su despacho de vicepresidenta, con la bandera argentina detrás suyo, injuriando y señalando a los funcionarios judiciales que la enjuiciaban, nunca habló de su inocencia, jamás explicó las relaciones comerciales del empresario Lázaro Báez con su familia, siempre habló de “lawfare”, de persecución, del partido judicial y de los grupos de poder”.

Joaquín Morales Sola aclaró en La Nación que “la Justicia dio el primer paso en la revisión del pasado de corrupción del kirchnerismo: faltan todavía las causas de Hotesur y Los Sauces y los cuadernos de las coimas”.

El TOF 2 habilitó al fiscal Diego Luciani a que «proceda conforme lo entiendan pertinente» respecto a las personas mencionadas en la Causa Vialidad, y el lunes apelará el fallo e iniciará una causa penal contra Máximo Kirchner.

Mientras tanto, una encuesta señala que entre los votantes del Frente de Todos el candidato preferido con el 64% es Cristina Kirchner, vale decir que hasta que encuentren un reemplazante (¿Massa?) toda esa gente queda, por ahora, al desamparo.

“Ella tiene el liderazgo indiscutible del 25% de kirchnerismo ciego y fanático que existe en la sociedad argentina”, agrega Morales Sola.

De candidatos, candidaturas y algo mas

Leandro Busatto (La Corriente), Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Marcos Cleri (La Cámpora) quieren competir el año que viene, en primer lugar por el 20-24% del voto kirchnerista provincial que, sumado al del resto del peronismo (un 10-15% más) los deposite competitivamente tras las PASO en las generales de setiembre (luego de haber superado al “candidato del Gobernador”).

A propósito del innominado y enigmático “candidato del Gobernador”, según los estudios oficiales, sus chances no estarían muy alejadas de la imagen que la población tenga del gobierno: “somos muy optimistas; no estamos tan mal como asegura la oposición” deslizan en la Gris con cierto aire de sarcasmo.

Las a esta altura operaciones sobre una candidatura de Alejandro Fantino (endilgadas por algunos al gobierno, negadas por la Gris) y más aún con Marcelo Lewandowaki como el pretendido candidato a intendente de Rosario (“nosotros no sólo que no acompañaríamos a ningún candidato del gobierno, es más, lo enfrentaríamos” enfatizan desde el campamento del “Lewa”) no hacen más que intentar debilitar al mismísimo Gobernador; o apurarlo para que defina su delfín, cosa que estimamos podría hacer recién en el otoño próximo.

Mientras tanto, “Los Neo” despedirán el año este lunes en un club de campo de la localidad de Arroyo Leyes, junto a sus aliados internos y algunos de la Mesa de Juntos por el Cambio.

Optimista por naturaleza, Felipe Michlig adelantó que están muy avanzadas las conversaciones para conformar “antes de lo que muchos creen”, el “frente de frentes” con el socialismo y otros partidos extra zona.

Ojo con el Covid

Nota de redacción: a los gobernantes nacionales y provinciales, aclaren que la sugerencia para la utilización del barbijo es sólo para la población. Ni se les ocurra hacerlo para otros ámbitos como el trasporte público, por ejemplo.

Demasiada excitada está la sociedad con el calor y los consecuentes cortes de luz, los precios desorbitados para las compras navideñas y la incertidumbre económica en general, como para psicopatearla nuevamente con el Covid.

Insistan con la aplicación de la cuarta dosis de vacunación, que solamente se aplicó el 30% de la población. Y naturalmente, el que tiene aplicada la cuarta dosis, si pasaron 120 días, colocarse la quinta.

No intenten asustar a una población irritada y descreída. Sería peligroso.