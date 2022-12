Catastro dictó una capacitación en la ciudad para comunas y municipios del norte

El pasado lunes 28 de noviembre, la Municipalidad puso a disposición personal y las instalaciones del salón de usos múltiples del CIC para desarrollar una capacitación anual que solamente está destinada a municipios y comunas. Además, se firmó un convenio entre Catastro y el gobierno local.

En el acto de apertura, el intendente Rubén Carlos Quain dio la bienvenida a los presentes y destacó que hayan venido los funcionarios de Catastro a dictar la capacitación a la ciudad “antes había que viajar hasta Santa Fe, esto también es darle protagonismo la norte” señaló.

Entre otras autoridades, estuvieron presentes el administrador de Catastro, Héctor Rodríguez; el jefe del departamento de comunas y municipios de la Región Norte, Pablo Valorzi; la directora de relaciones públicas e institucionales, Alicia Molina; el presidente comunal de Guadalupe Norte, Héctor Zat; el presidente comunal de El Rabón, Carlos Pulzzoni; además de funcionarios y representantes de las comunas de Hardy, Villa Guillermina y otros distritos.

El administrador dijo a la prensa local: “visitamos las distintas localidades donde nos permiten un lugar y un espacio donde podamos llamar y congregar a algunos para que sea económicamente más accesible y podamos transmitir y llegar a todos, la mayor cantidad de localidades posibles. Así que, en esta oportunidad, no solamente la parte técnica que es lo que están explicando en este momento que es la manera del manejo de la herramienta civil sino que llevar a conocimiento y publicitar lo que tiene que ver con la moratoria, una moratoria provincial de muy buen nivel por su aplicabilidad y simple en cuanto a su proceso de efectivizarla que es con la sola presentación que es con el formulario FAT que significa Formulario de Actualización de Construcción, la moratoria hace referencia a aquellas construcciones existentes que no han sido declaradas y que tienen que ver con una implicancia en la parte tributaria. La moratoria va a facilitar que esa declaración no conlleve una carga tributaria monetaria por intereses y demoras que quien no lo ha podido hacer por algún motivo especial, ahora tiene la posibilidad de hacerlo.

Moratoria

“La moratoria finaliza el 30 de diciembre de este año, pero el trámite es muy rápido, o sea, estamos invitando a todos los que estén en estas condiciones lo puedan hacer a través de las oficinas que cada localidad tiene para regular esta parte de presentación de edificaciones no declaradas, lo puede hacer también a través de nuestras delegaciones en Reconquista y sino directamente con nuestro organismo acá me acompaña el jefe de departamento de departamentos y comunas Pablo Valorzi y la doctora Alicia Molina que es la directora de relaciones institucionales que son las personas encargadas de recibir esta información” explicó Rodríguez.