Copa Santa Fe Provincia Deportiva: Este fin de semana se disputarán las finales de voleibol

La Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Voleibol, que lleva adelante el Gobierno de la Provincia junto a la Federación de la disciplina y sus 9 Asociaciones, se definirá este 26 y 27 de noviembre con la participación de los 6 mejores equipos femeninos y los 6 masculinos.

La tercera edición del Torneo, jugará el día sábado dos triangulares por cada rama, y los dos ganadores disputarán la final el domingo, desde las 17 horas en el Estadio Roque Otrino del Club Atlético Colón y televisado por Santa Fe Canal, la señal pública del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

En esta oportunidad, estarán presentes Sonder, Villa Dora, Banco Provincia, Atlético San Jorge, Regatas Santa Fe y Trebolense, en la rama femenina, y Normal N° 3, Libertad de Sunchales, Sonder, Náutico Sportivo Avellaneda, Regatas Rosario y Villa Dora, en la masculina.

Al respecto, la secretaría de Deportes, Florencia Molinero, resaltó que “estamos llegando al cierre de la Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Voleibol, una disciplina que tiene gran desarrollo en Santa Fe, y que lo vemos reflejado en las selecciones nacionales y también en la participación que tienen los clubes y selecciones provinciales en los torneos a nivel nacional. Este fin de semana podremos disfrutar del mejor vóley santafesino, con dos jornadas entre el sábado y el domingo, que reunirán a los 12 mejores equipos de esta Copa”.

“Hay una decisión del gobernador Omar Perotti de potenciar a las instituciones y deportistas santafesinos para que el semillero del deporte argentino continúe creciendo. Las Copas Santa Fe Provincia Deportiva son un ejemplo, donde ya finalizamos con el fútbol, el hockey, donde incorporamos por primera vez la rama masculina, el rugby, que debutó este año en ambas ramas, el básquet, que este fin de semana también define a sus campeonas en Rosario, y por supuesto el vóley, que tendrá las finales el día domingo en la ciudad de Santa Fe”, concluyó Molinero.

CRONOGRAMA DE JUEGO

El día sábado, en tres sedes (Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Normal 3 de Rosario) se disputarán dos triangulares por cada rama. En tanto, el día domingo, los equipos ganadores jugarán la final, además del tercer y cuarto puesto, en el Estadio Roque Otrino del Club Atlético Colón. Cabe destacar que Santa Fe Canal, la señal pública de la provincia de Santa Fe, nuevamente transmitirá las finales en vivo.

>> Sábado:

Femenino

10:00 – Villa Dora vs Trebolense y Sonder vs Regatas SFe

14:00 – Trebolense vs Banco Provincia y San Jorge vs Regatas SFe

19:00 – Villa Dora vs Banco y Sonder vs San Jorge

Masculino

10:00 – Normal N° 3 vs Regatas Ros y Libertad vs Villa Dora

14:00 – Náutico vs Regatas Ros y Villa Dora vs Sonder

19:00 – Normal N° 3 vs Náutico y Libertad vs Sonder

>> Domingo:

Desde las 11 horas se disputarán el tercer y cuarto puesto, en tanto la final femenina será desde las 17 y la masculina desde las 19 horas, ambas televisadas por Santa Fe Canal, la señal pública del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

COPA SANTA FE DE VÓLEIBOL

La Copa Santa Fe Provincia Deportiva Vóleibol disputa este año su tercera edición en mayores, reeditando la identidad que supo forjar en 2018 y 2019.

El vóleibol de Santa Fe ha evidenciado características únicas en el deporte de nuestra región: logró desarrollar una competencia reservada para equipos de primera división, con participación de todo el territorio provincial, tanto en la rama femenina como masculina.

Cabe resaltar la necesidad de contar con una competencia de calidad en mayores, una instancia que reclamaban desde hace largo tiempo las instituciones deportivas y que se pudo lograr gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la logística de la Federación Santafesina de Vóleibol en interacción con las asociaciones, los clubes y el arbitraje.

Para este 2022, luego de superar dos años de pandemia por el Covid-19, se diagramó una competencia con 55 equipos de toda la bota santafesina (28 conjuntos femeninos y 27 masculinos). Fueron tres etapas (Regional, Inter Regional y Provincial) que determinaron los 6 equipos por rama que competirán el próximo fin de semana.