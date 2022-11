Informes financieros y económicos del economista Salvador Di Stefano, destacando como título: «Massa en crisis, deuda en $ saturada y dólar picante».

Por Salvador Di Stefano

¿Cómo ves el escenario financiero?

. – Muy simple, el mercado está empachado de bonos en pesos. Por lo tanto, la estrategia del gobierno es hacerle comprar esos bonos al Banco Central. La consecuencia es que las tasas de los bonos no superan el 8,0% en el año 2023 y el 12,9% en el año 2024. Son tasas muy altas y que denotan que los mercados creen que Argentina no podrá pagarlos y llevaría a los tenedores a un reperfilamiento como hizo Macri en el año 2019.

¿Puede pagarlo con emisión?

. – Sí que puede, el problema son las consecuencias, la emisión monetaria sería muy elevada, eso empujaría a la suba a la inflación y la brecha cambiaria.

¿Lo están corriendo al Ministro?

. – Sergio Massa enfrenta la primera corrida, recibió una herencia pesada, hasta ahora le compraron las promesas de llegada de dólares frescos, parece que de aquí en adelante le están picando el boleto, muchos emigran de Argentina, y la mayoría huye del mercado de pesos.

¿Cuánto es la deuda de Argentina?

. – Muy fácil, la deuda de la Tesorería más el BCRA (Banco Central República Argentina) es U$S 436.858 millones, nos preocupa que la mayor parte de la deuda tenga un ajuste, ya sea por índice de inflación o esté nominada en moneda extranjera. La deuda en pesos a tasa fija es muy poca, del total solo el 25%, esto implica que una devaluación no resolverá el problema de la deuda.

¿Por qué lo decís?

. – Si devaluas el signo monetario, automáticamente suben todos los precios de la economía, por ende, sube la deuda en pesos ajustada por CER (16,6% del total) más la deuda en dólares (58,3% del total).

¿Cuál es la salida?

. – La única salida que tiene Argentina es crecer para diluir el peso de la deuda, lograr superávit fiscal para no incrementar el stock de deuda, y generar la confianza necesaria para poder renovar deuda a plazos más largos.

¿El intercambio de información con Estados Unidos podría incrementar la recaudación?

. – Es un tema sensible, te lo dejo para el Informe Privado.

¿Cuánto se endeudó Alberto Fernández?

. – La deuda en la gestión de Alberto Fernández creció en U$S 96.655 millones, esto se debe a un déficit muy elevado en igual período que ascendió a U$S 71.315 millones. El resto es capitalización de intereses, y nueva deuda muy poco.

Con estos números la paridad de la deuda seguirá en valores bajos

. – Correcto, las paridades de los títulos públicos subirán cuando el gobierno demuestre vocación por lograr superávit fiscal, consiga superávit en la balanza de pagos y logre incrementar las reservas. Mientras ello no ocurra los títulos públicos seguirán en precios bajos.

¿Qué nos podés decir de las acciones?

. – Las acciones argentinas valen muy poco, están a precios de remate, las relaciones precio/utilidad son muy bajas. Las empresas ligadas a las materias primas tienen mayor potencial de suba que los bonos soberanos en dólares, en la medida que el país recupere el superávit fiscal y vuelvan a ingresar capitales.

¿Ahora pueden subir?

. – Muy poco, sin la credibilidad de un plan serio en el país, los bonos y las acciones estarán realizando recorridos laterales. Estamos con las cotizaciones tan bajas que transitamos el infierno de precios bajos, acostumbrados y solo esperamos un cambio de gobierno, para ver si tenemos una reversión.

¿La deuda en pesos?

. – Ese es el mayor problema, la deuda en pesos es muy grande, si sumás la deuda en pesos de la Tesorería en las dos variantes (tasa fija y ajustada por CER) y la deuda del BCRA, entre las 3 suman U$S 182.009 millones. Esto implica un 42% de la deuda total.

¿Cuánto será el déficit fiscal este año?

. – El déficit fiscal del 4,0% del PBI aproximadamente, mientras que el cuasi fiscal, que está representado por los intereses que paga el BCRA por la deuda el 3,0% del PBI aproximadamente. Esto implica que tenemos un déficit total del 7,0% del PBI aproximadamente.

Una locura

. – Por eso creemos que será muy difícil que baje la inflación y muy probable que aumente la brecha entre los dólares alternativos y el dólar oficial.

¿Cómo están los números del BCRA?

. – Muy malos, estos números son extractados del balance del BCRA. Las reservas caen en los últimos 12 meses, mientras que los pasivos monetarios crecen vertiginosamente. El dólar de equilibrio se ubicaba en $ 182,3 hace un año atrás, y el dólar MEP en el mercado valía $ 197,60. En la actualidad el dólar de equilibrio está en $ 362,40 y el dólar MEP a igual fecha valía $ 302,1. El ajuste está a la vuelta de la esquina.

El dólar está regalado

. – Es una oferta de mercado, el viernes cerró en $ 313,58, lo vemos creciendo a niveles de $ 400 para fin de año, este pronóstico lo venimos sosteniendo hace tiempo.

¿El dólar Qatar?

. – Está en $ 338,50 y crece todos los días. Para fin de mes al dólar Qatar lo vemos en $ 347,20, esto implica que el dólar MEP debería estar como mínimo a este precio, ya que ambos dólares, tarde o temprano, se arbitran.

Sería interesante que proyectes para fin de diciembre

. – Con una devaluación del dólar del mayorista del 7,0% para diciembre, proyectamos un dólar Qatar en $ 371,50. Esto implica que el dólar MEP tendría ese piso de precio para fin de año, de allí para arriba puede haber un plus adicional.

¿Qué sucede con el consumo?

. – En los meses de septiembre, octubre y noviembre vemos una fuerte caída de consumo, que nos lleva a replantearnos el negocio. Cuando las caídas de venta son muy grandes, tenemos que readecuar los stocks a la venta existente.

¿Por ejemplo?

. – Un corralón que vende materiales de construcción que vendía 100.000 bolsas de cemento al mes y tenía un stock de 1.000.000 de bolsas, tenía un stock para 10 meses. Si la caída de ventas hizo que las bolsas de cementos vendidas cayeran a niveles de 90.000 al mes, el comerciante pasaría a tener un stock de 11 meses y algo más. Esto implica que no tiene necesidad de reponer mercadería, la recomendación sería vender sin reponer, financiar los gastos de estructura de la empresa, y los excedentes pasarlos a moneda dura hasta tanto veamos cuál es el piso de la venta mensual.

¿Consecuencias?

. – La caída de ventas en el comercio minorista comienza a reflejarse en el comercio mayorista, y este con la industria que produce. Pasamos a tener menos ventas y dificultad para financiar los gastos de estructura. Las empresas salen a realizar ofertas para financiar los gastos de estructura con mercadería, mientras piensan cómo readecuar las estructuras ya que la caída de ventas llegó para quedarse. Si logra excedentes con las ofertas que realiza, buscará proteger ese efectivo en moneda dura.

¿Por qué no compra más mercadería?

. – Las empresas no compran más mercadería porque están saturadas con stock y esto implica una inmovilización de inversión muy elevada, cuanto más cae la venta, más meses de inventario tienen. Ya no es negocio inmovilizarse en mercadería, las empresas necesitan volver a tener liquidez. Si entramos en un escenario recesivo en esta época del año, será difícil revertirlo en el verano, habrá que esperar a abril de 2023 para ver qué camino toma el consumo.

¿Habrá despidos?

. – Las empresas van a readecuar todos los gastos de estructura, tratarán de prescindir de la mayor cantidad de gastos posibles. Estamos todos en la bolsa, recursos humanos, servicios y todo lo que no genere productividad o sobre. Se recomienda cuidar al personal, no hay muchos trabajadores calificados en el mercado.

¿Cómo ves al campo?

. – Se habla de un dólar soja para diciembre, personalmente creo que sería un gran error. Un nuevo dólar soja obligaría al gobierno a emitir más pesos, para pagar la diferencia entre el dólar oficial y el nuevo dólar soja. Encarecerían los costos de la ganadería y el sector lácteo. Ambos sectores están complicados.

¿Los ves complicados?

. – La campaña de maíz fue de 51,1 millones de toneladas, se vendieron 41,5 millones de toneladas, por lo tanto, solo quedan 9,6 millones de toneladas, para llegar a julio del año 2023.

¿Qué pasa con el maíz de primera que se cosecha en abril 2023?

. – Tenemos muchas dudas de cuándo se terminará cosechando en función de la sequía actual, pero te puedo decir que la exportación tiene cupos por 10,3 millones de toneladas, esto implica que la exportación le adelantó el pago de retenciones de maíz al Estado por esa cantidad de toneladas. Creemos que la cosecha de maíz de primera podría utilizarse completa para la exportación.

¿Entonces?

. – Tenemos 9,8 millones de toneladas de soja para 7 meses, con esa cantidad no llegamos a julio, el gobierno tendrá que reperfilar los cupos de exportación que otorgó, o bien el precio del maíz se irá a las nubes.

¿Qué pasa con la ganadería?

. – El precio de la carne vacuna está estancado y esto le pone un techo al precio del pollo y cerdo. Por otro lado, los que engordan a corral vacunos, polleros y porcino han comprado mucho maíz con precios a fijar, cada suba del maíz y el dólar deja al descubierto un problemón en estas empresas. Se vendió maíz por un total de 41,5 millones de toneladas, y tienen precio 35,3 millones de toneladas, hay 6,2 millones de toneladas que aún no tienen precio y es probable que se hayan consumido, los problemas de rentabilidad serán muy grandes.

¿Qué sucede con la lechería?

. – Está sobrando leche, el precio está entre $ 55,0 y $ 60,0 el litro, pero también se nota una caída de venta, vamos a un escenario complejo. Enero y febrero disminuye la oferta de leche por razones estacionales, allí subirán los precios.

Si no aumenta la carne vacuna no podrán aumentar el resto de las carnes

. – Correcto, hoy un kilo de entrecot vale $ 990 el kilo, un kilo de pata muslo vale $ 420 el kilo, pero si pedís filet de muslo vale $ 1.065 el kilo. Con estos precios el pollo no puede subir más, si lo hicieran la gente volvería a comprar carne que es más barata. En el caso del cerdo, la bondiola está en $ 1.390 el kilo, es más cara que el kilo de entrecot.

¿Por qué comparás esos cortes?

. – Son 3 cortes sin hueso, entrecot, filet de muslo y bondiola. Las ventas están cayendo en el mostrador.