Florencia: Quaín anunció obras de pavimento y la independización del nivel secundario de Colonia Urdaniz

El lunes 7 de noviembre, el intendente Rubén Carlos Quain anticipó en una nota radial las obras de pavimento y la independización del nivel secundario de Colonia Urdaniz siendo esto el inicio de importantes obras y gestiones en bien de la comunidad.

Educación

El jefe municipal recordó que luego de intensas gestiones se logró el nivel terciario para la ciudad, “ahora estamos luchando para que se dicten más carreras y que el personal que está a cargo de la administración y la limpieza del local sea reconocido por la provincia” sostuvo el intendente quien además comentó que el viernes le confirmó el secretario de educación Víctor Deblok la independencia de la EESO N° 267 Teniente Daniel Jukic del nivel secundario de Colonia Urdaniz cuyas gestiones fueron acompañadas desde el gobierno local.

Por otra parte, los Fondos Educativos a las escuelas de la ciudad continúan abonando durante esta semana, lo que contribuye al desarrollo de las instituciones escolares de la localidad.

Obras de pavimento, ripio e iluminación

La semana pasada, el administrador de vialidad provincial Oscar Ceschi visitó la ciudad y luego de recorrer varias obras decidió por pedido del jefe municipal que durante el 2023 la provincia destinará unos 30 millones de pesos para pavimentar calles en el ejido urbano “tenemos dos proyectos, uno presentado en nación que está lento y este que lo encaramos por provincia, por ahora la obra no tiene costo para el frentista, todos sabemos que el pavimento valoriza el terreno, en cualquier ciudad los frentistas deben pagar por la obra acá es gratuita, lo mismo que los cordones cunetas, desde que llegó Omar Perotti a la gobernación no se paga más”, el intendente dijo que se evaluará las calles para pavimentar pero que aún no se tomó la decisión donde se hará la obra.

Por otra parte, Vialidad Nacional tiene previsto empezar la obra la instalación de luces led a lo largo de la Ruta 11 y ampliar el servicio desde el ingreso del barrio Virgen de Lourdes, “nosotros ponemos a disposición toda la infraestructura necesaria pero la obra la hará Vialidad porque es responsabilidad de ellos la Ruta” explicó.

Se iluminará con luces led el barrio San Pantaleón que está siendo beneficiado con ripio y cordón cuneta solventados con fondos provinciales.

El Municipio prevé inaugurar en los próximos meses, las nuevas luminarias led por calle 9 de julio y 25 de mayo que se suman a la iluminación de la Ruta Provincial 89S y de calle Islas Malvinas.

Gasoducto

A fines de noviembre se realizará la apertura de sobres para conocer las ofertas de las empresas que harían la obra en la zona urbana con un presupuesto de más de 300 millones de pesos.

Terrenos y viviendas

“Por estos días estamos loteando y terminando la documentación de las 56 hectáreas adquiridas por la municipalidad donde se otorgarán terrenos para la construcción de viviendas, se construye un polideportivo y se trabaja en un plan de más de 100 viviendas” comentó el secretario de gobierno.

“Gracias a aportes de provincia y Nación se construyen viviendas en 30 en el barrio San Cayetano, 20 por el Programa Lote Propio, otras 30 de tipo social y prefabricada… algunas con fondos nacionales y otros provinciales” comentaron.

Obras para mejorar el servicio de agua potable

En relación a las obras de la planta potabilizadora de la zona oeste solo resta empezar a instalar los caños para las conexiones particulares para lo cual el Ministerio de Obras de la Provincia se hará cargo.

Por otra parte, el gobierno local gestionó fondos ante el gobierno provincial para la Coliapo que realiza distintas obras de mejoramiento en el suministro de agua de la zona urbana.