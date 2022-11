Las Toscas: Mayores damas de STIC va por una nueva final

Este domingo 6 noviemrbe, en la ciudad de Reconquista y en las instalaciones del Club Adelante, se comenzó a disputar la fase final del campeonato Noreste de la FOSH en Primera Damas.

Del cuadrangular final, son parte los equipos de Defensores de La Costa de Avellaneda, Hockey Carmen Luisa y Suri Hockey de Reconquista, más STIC de Las Toscas, quedando fuera de competición Halcones de Reconquista y San Lorenzo de Tostado.

Esta etapa debe disputarse, en 2 Jornadas dominicales y en 3 partidos todos contra todos a una sola rueda y los 2 primeros equipos que más puntos sumen, jugarán la gran Final 2022.

En la primera jornada del cuadrangular con las fechas 1 y 2 se dieron resultados que pueden llegar a modificar el formato de definición del Campeonato.

STIC empató por la mañana 1 a 1 con Suri Hockey, el gol del «Verde» lo marco Vanina Caballero y en la definición de los shoot outs (penales a 6 mts del arco de manera estatica), allí STIC se quedó con el punto extra por 3 a 1 con las definiciones de Camilla Molina, Vanina Caballero y Luisina Portella y Joana Sosa que detuvo uno de los penales del conjunto reconquistense.

Luego por la tarde, en el 2do partido, STIC se impuso a Hockey Carmen Luisa por 3 a 1, tras ir perdiendo, también cómo a la mañana, primero logro igualar el marcador con gol de desvío de Camila Molina, luego Luisina Portella estampó un golazo de revés y el tercero nuevamente Camila Molina selló definitivamente el resultado.

De esta manera y con los resultados ya puestos, a falta de una fecha para cerrar el cuadrangular STIC y Defensores de La Costa sacaron ventajas en puntos sobre Suri Hockey y Carmen Luisa a falta de 1 fecha y entre el equipo Pumita y el plantel Costero volverán a jugar la final entre ambos por 2da temporada consecutiva, en este caso el próximo 27 de noviembre, la definición será en Las Toscas y STIC será local.

El plantel Mayor que tuvo que renovarse por enormes ausencias por lesiones y demás durante el año estuvo compuesto para esta jornada por la arquera Joana Sosa (clave en la definición de penales frente a Suri Hockey), la Capitana Belén Macha, Evelyn Macha, Morena Escobar, Camila Molina, Araceli Arce, Luciana Decker, Luisina Portella, Tamara Núñez, Yoseli Molina, Vanina Caballero, Julieta Enriquez, Lara Fiant y Camila Scarel, dirigidas por el Prof. Martín Fernández y como Asistentes el Sr Javier Aquino y la Jugadora lesionada Yazmín Insaurralde, que retornará justamente el 27, junto a Estefanía Osuna, en Las Toscas para disputar la gran Final de la temporada 2022 de la FOSH Noreste.

CUADRANGULAR FINAL

POSICIONES

– STIC 5 puntos

– DEF. LA COSTA 5 Pts

– SURI HOCKEY 1 punto

– H. CARMEN LUISA 1punto

Próxima Jornada: 27 de noviembre en el CRI del STIC

3ª fecha (la FOSH definirá si se juega o no)

– STIC vs DEF. LA COSTA

– SURI HOCKEY vs H. CARMEN LUISA

Por los resultados obtenidos en las fechas 1 y 2 y a falta de la 3er fecha, ya quedaron automáticamente definidos los partidos más importantes de la temporada

Tercer Puesto: SURI HOCKEY vs H. CARMEN LUISA

FINAL: STIC vs DEFENSORES DE LA COSTA

Área de Prensa y Difusión

STIC Hockey