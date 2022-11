Vóley: Copas Argentinas 2022 y Bomberos de Villa Ocampo estará presente

Con la llegada de los equipos Sub 18, se estará jugando las Copa Argentina 2022, desde este miércoles hasta el próximo domingo en el Polideportivo de Chapadmalal.

Este año, el reconocido como Templo del Voley volverá a recibir las tres categorías de inferiores de nuestro país en el torneo de clubes anual más importante. Primero se disputará la Sub 18, luego la Sub 16 entre el 7 y 12 de noviembre y terminará con la Sub 14 del 14 al 19 de este mes.

En el caso de la Sub 18, llegaron a Chapadmalal 16 equipos en la rama femenina, mientras que en el masculino serán 11 equipos compitiendo. Lamentablemente, el club Cerrito de Entre Ríos, que iba a ser parte de esta competencia, no podrá estar por haber sufrido un accidente en el traslado hacia Buenos Aires. A pesar de algunas lesiones, toda la delegación está fuera de peligro.