Preocupación tras reunión con Rimoldi: “Apenas ejecutaron 1,5% de la Ley de Emergencia en Seguridad»

La Cámara de Diputados y Diputadas recibió este miércoles al ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, y a la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de la cartera, Ana Morel, para la rendición de gastos por la emergencia en seguridad pública.

El bloque de legisladores socialistas mostró preocupación tras el encuentro y los números expuestos por los funcionarios. “Ejecutaron solamente el 1,5% de la Ley de Emergencia en casi un año, esa es realidad del gobierno de Omar Perotti y la importancia que le da a la seguridad en Santa Fe”, sentenció Clara García.

“Fue un mamarracho. Una falta de respeto a la Legislatura de la provincia y a toda la sociedad de Santa Fe. Ratificaron lo que venimos diciendo, la falta de un plan de Perotti y la falta de voluntad política de hacerse cargo de algo tan importante como es la seguridad para los santafesinos”, reclamó la diputada Lionela Cattalini.

En la misma línea, aseguró que “lo presentado habla de los funcionarios que están a cargo, ya que una Secretaria dio cuenta del presupuesto de Seguridad, de la ley de Emergencia ratificó que sobre más de 3600 mil millones disponibles solo gastaron 54 millones y le hicieron perder a la provincia prácticamente un año”.

“Fueron más de diez meses que deberíamos aprovecharlo para ejecutar, para reparar, para comprar, y todo ese tiempo se perdió porque no supieron o no quisieron ejecutar la ley”, sentenció la legisladora socialista.

Cabe destacar que a principios de octubre, el ministro Rimoldi había concurrido al plenario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara para brindar información oficial respecto a la ejecución de recursos obtenidos mediante la emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario.

“Lo ejecutado es mucho menos que lo que había informado Rimoldi. Y lo peor es que Morel, ni siquiera había advertido que la planilla que entregó el ministro estaba mal. Hay una falta de control y de certeza de los datos que informan. Y luego ratificó que solo hay 54 millones ejecutados sobre 3600, el 1,5%”, sentenció Clara García.

Asimismo, la diputada subrayó que “desde mayo que el gobierno de Santa Fe no muestra los números que son obligación por una ley nacional”. Y luego, añadió: “Hasta ese mes habían ejecutado solo 650 millones de 15 mil millones que todo el Ministerio tiene disponible. Y esto, que parece no importarles, repercute en toda la gente. Gastar menos significa menos control, menos patrulleros en las calles, menos policías protegidos ya que recién en noviembre empezarían a recibir los chalecos”.

“Quedó demostrado que este ministerio y estos funcionarios son parte de una gestión como la que encabeza Omar Perotti que ejecuta sin plan, lento y sin importarle los resultados”, señaló.

Conjuntamente, Cattalini aseguró que “el gobernador tiene que dar explicaciones a la sociedad, porque hasta acá el cambio de figuritas en Seguridad –ya van por el tercer ministro en menos de tres años– no sirvió para nada, que la famosa frase ‘la paz y el orden’ era solo un slogan de campaña, y que no tienen un plan para gestionar un ministerio y una realidad tan compleja”.

“El contexto económico no lo justifica. Venimos de una ley que se sancionó prácticamente un año atrás. Y la emergencia no solo le daba dinero sino que le otorgaba facilidades administrativas para pensar soluciones, que fue justamente lo que no hicieron. Lo que sí queda claro es que cuando el gobierno de Santa Fe ahorra plata para ponerla en plazos fijo es en detrimento de la gente. Perotti tiene que dar explicaciones de una vez por todas, porque la gente la está pasando mal y no encuentra respuestas de parte del gobernador”, expresó la legisladora.

En igual sintonía, García detalló que “el Banco Central de la República Argentina informó en hace unos días que hay más de 100 mil millones de pesos en las cuentas bancarias de la provincia”.

“Esos son los impuestos de todos los santafesinos, de toda la gente que está sufriendo una situación de inseguridad y el gobierno no se hace cargo. El ministerio de Seguridad, primero con Sain, después con Lagna y ahora con Rimoldi no le ha dado importancia a invertir en cuestiones que mejoren la vida de la gente”, remarcó la diputada. Y luego completó: “Hacen falta patrulleros, mejor comunicación, mejor tecnología, cárceles bien equipadas y sistemas para que no ocurran delitos desde adentro de la cárcel con los propios celulares”.

Por último, Cattalini destacó que en la Legislatura se vio “a una secretaria que fue irrespetuosa y que no pudo dar cuenta de su gestión y del manejo del dinero público, y un ministro que no tuvo la autoridad suficiente para conducir una reunión, para hacerse cargo del problema y para mostrar autoridad”.

“Venimos de una relación compleja, nos gustaría que acepten nuestras críticas, nuestras propuestas, ojalá esto sirva para hacer un cambio de chip y que podamos tener una relación mucho más democrática de aquí en adelante”, concluyó.