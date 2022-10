Clima de alta tensión política: Rimoldi y su secretaria expusieron en diputados

El ministro de Seguridad de la provincia Rubén Diego José Rimoldi, acompañado por la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera Ana María Morel, estuvo durante casi cinco horas en el recinto de la Cámara de Diputados dando un informe “in voce” sobre lo que la oposición viene considerando una “sub ejecución” de la Ley de Emergencia en Seguridad votada por la Legislatura hace un año. Hubo intercambio de fuertes latigazos verbales entre diputados y la secretaria Morel.

Por Darío Schueri – desde Santa Fe

El Gobernador Omar Perotti había “calentado la previa”, cuando en declaraciones a la Radio Aire de esta capital, señaló que el ministro de seguridad Rubén Rimoldi les iba a entregar a los diputados “toda la información” sobre la ejecución presupuestaria en el Ministerio (de Seguridad), pero no sólo la de su gobierno, sino “también de los años anteriores”, en el último turno del Frente Progresista cuando Pullaro era ministro de la cartera. “Veamos todos los años, para saber de qué habla cada uno y qué hizo cada uno cuando tuvo que actuar”, sostuvo Perotti.

La semana pasada, el Ministro de Gestión Pública Marcos Corach, en un reportaje concedido al Diario El Litoral con planillas y carpetas en mano, básicamente adelantó lo que hoy los diputados le cuestionaron a viva voz a la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera Ana María Morel, quien después en diálogo con la prensa repitió también una de las muletillas del gobierno: “la oposición está en campaña”.

“Uno puede analizar los números desde el lado que le conviene; la oposición evidentemente está en campaña, yo soy una empleada administrativa que comenzó su carrera en 1988, no tengo perfil político, ellos fueron irrespetuosos conmigo”, se defendió Ana Morel ante la prensa.

Morel, considerada en el Ministerio de Seguridad como la “dama de hierro”, señaló que “es una irresponsabilidad lo que plantearon los diputados al afirmar que la ley de emergencia puede caer; eso no va suceder porque se está gestionando”; y asestó: “los diputados insisten con conceptos que son mentirosos”.

Morel relató que fue designada el 15 de diciembre del 2021, “y ese mismo día el gobernador tenía mi renuncia, si no sirvo me tienen que echar” dijo, para afirmar inmediatamente que “jamás me pidieron la renuncia, nunca”, tras lo cual, y en tono enérgico alegó: ¡bajo ningún punto de vista voy a presentar mi renuncia!, ¿por qué le voy a dar entidad a la oposición, estamos todos locos?”.

A su turno ante la prensa, la diputada socialista Lionella Cattalini describió lo sucedido en Diputados como “un mamarracho; lo que vivimos hoy no solo es una falta de respeto a toda la Provincia, sino a toda la sociedad y ratifica la falta de un plan y de voluntad política del Gobernador Perotti de hacerse cargo de un área tan importante como es la seguridad”, afirmando que “solo gastaron 54 millones de los 3 mil millones de pesos de la Ley de Emergencia en Seguridad que votamos”.

Maximiliano Pullaro, el jefe de la bancada radical Neo-Evolución dejó en claro su “preocupación” porque “ni Rimoldi ni Morel pudieron justificar la “terrible y tremenda subejecución presupuestaria” de la Ley de Emergencia en Seguridad. “Fue prácticamente escandaloso”, calificó, para agregar que “hoy pareció que la autoridad por parte del gobernador Perotti está depositada en la secretaria Morel y que el Ministro es un subordinado de ella”.

El diputado peronista Luis Rubeo twiteo: “lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y Diputadas con la presencia del Ministro de Seguridad Rubén Rimoldi y la Secretaria Técnica Ana Morel da vergüenza ajena. Espero que después de esto el Gobernador tome cartas en el asunto y separe del cargo a la Secretaria”.

También usó la red social del pajarito la diputada de Encuentro Republicano Federal Betina Florito: “el Ministro de Seguridad Rimoldi y la secretaria Ana Morel, una verdadera #VERGÜENZA que no puedan responder sobre los gastos de los recursos de los santafesinos en la aplicación de la Ley de Emergencias en #Seguridad”.

El diputado Carlos del Frade de Encuentro Social y Popular acotó: “la contadora Ana Morel, Secretaria coordinadora técnica y de administración financiera del Ministerio de Seguridad brindó información falsa sobre la ejecución presupuestaria en seguridad, ante el estridente silencio del ministro Rubén Rimoldi. Siento una profunda tristeza. No ha respuesta para las víctimas de las violencias urbanas. Muy poco serio. Hasta el 30.9 hubo 310 homicidios en la provincia en 2022. La distancia con la realidad hará que se multipliquen los homicidios. Habrá que construir otras mayorías.

A su vez, el titular del bloque del PDP Gabriel Real dijo que no recuerda “una sesión con estas características lamentables. En cumplimiento de una obligación legal en el funcionamiento de la vida democrática lo menos que podían hacer los funcionarios era conocer el motivo de la convocatoria. Me preocupa y estoy sorprendido de que permanentemente se respondieron cosas que no interesaban en esta instancia: queríamos saber cómo gastaron la plata en seguridad y cómo la van a seguir gastando, en qué tiempo y de qué forma”.

Real agregó que “es un papelón para el propio ministro que se diga que se equivocaron en la planilla que enviaron semanas atrás, que en su momento consideramos incompleta y eso nos llevó a esta nueva convocatoria”; para añadir: “la chicana política ha sido protagonista y es una vergüenza frente a la emergencia diaria en seguridad”.

AUDIOS DE EX FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD ADMITEN QUE «HAY PLATA», PERO NO SE GASTA.

Mientras todo eso ocurría en la legislatura, el portal rosarino Rosario 3 reproducía conversaciones entre ex integrantes del Ministerio que condujo Marcelo Sain y Jorge Lagna, que ahora están bajo investigación por presunto espionaje ilegal, y que tienen que ver con el tema que generó rispideces en la Cámara de Diputados: la subejecución presupuestaria

Dice el portal que “en la causa por presunto espionaje ilegal fueron detectadas charlas entre ex funcionarios del área donde afirman que “hay plata”, pero que no se hicieron las gestiones correspondientes “por inutilidad e incompetencia”.

De la investigación que llevan adelante Ezequiel Hernández y Federico Grimberg en la ciudad de Santa Fe – agrega el medio rosarino- donde todavía no hay personas imputadas, se encontraron mensajes de voz vía Whatsapp de agosto del año pasado que se enviaron la funcionaria Nadia Schujman, Germán Montenegro (por entonces número dos del Ministerio) y otras personas, donde dejan en claro que la subejecución es una cuestión que lleva tiempo en la gestión, a pesar de que la orden del gobernador Omar Perotti era otra.

“Acá hubo inutilidad, incompetencia, falta de gestión, porque plata hay. Sin duda hay plata. Eso te lo digo yo porque lo vemos”, decía el ex viceministro de Seguridad.

En los audios se advierte que el por entonces ministro de seguridad Jorge Lagna estaba al tanto de que no se ejecutaban las partidas: “más allá de la utilidad de la declaración de emergencia ni siquiera las gestiones ordinarias se llevaron adelante porque no se ejecutaron ninguno de los pedidos en términos presupuestarios. Lo de la subejecución es así”, afirma ese funcionario de apellido Rodríguez, quien agrega que “hay un problema de subejecución que ya venía de arrastre. Lo que Jorge (Lagna) no termina de entender, es si es una decisión de Economía o del Ministerio de Gobierno”, concluyó Rodríguez en el audio que dura más de un minuto.