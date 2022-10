Libertad con restricciones para el que mató al motociclista en la ruta 32 Villa Ocampo

En la mañana del miércoles 05 de octubre de 2022 se llevó a cabo a través del sistema ZOOM, la audiencia imputativa y de medidas cautelares a Roberto Foschetti de 43 años de edad, quién producto de la colisión le provocó la muerte instantánea al infortunado motociclista.

Roberto Foschetti de 43 años de edad, domiciliado en Villa Ocampo, quien alrededor de las 18;55 horas del domingo 02 de octubre de 2022 atropelló con su camioneta Chevrolet color negra dominio ALS 605, que circulaba por la ruta 32-S, sentido Oeste- Este al motociclista José Manuel Martínez de 29 años de edad, que circulaba por la misma ruta en sentido opuesto con destino a Cañada Ombú, su pueblo natal y de residencia hasta ese momento; la tremenda colisión le provocó la muerte instantánea al infortunado motociclista.

El representante del ministerio público de la acusación, el fiscal Juan Carlos Kooguc imputó al conductor de la camioneta de: “Homicidio Culposo en accidente de tránsito”, mientras que el abogado defensor del victimario fue el doctor Daniel Barilli del estudio Degoumois de Reconquista y la audiencia estuvo presidida por el magistrado de la I.P.P, doctor Gonzalo Basualdo.

El fiscal acusador, doctor Juan Carlos Koguc solicitó prisión preventiva por 60 días, teniendo en cuenta las pruebas recolectadas hasta el momento, ya que el imputado no poseía carnet de conducir y de acuerdo a las pericias el vehículo NO estaba en óptimas condiciones para transitar por una ruta, debido a las graves falencias en el tren delantero que hacía que la dirección no funcionara correctamente.

La defensa rechazo el planteo del Ministerio Publico Fiscal sosteniendo que no fue bien fundamentado el peligro procesal, y añadiendo que el imputado nunca se fue del lugar del accidente y se entregó a la justicia, sumado que hasta este hecho no contaba con antecedentes penales.

El juez de la I.P.P, Dr. Gonzalo Basulado resolvió:

– “Libertad con restricciones”,

– Fijar domicilio en su casa de Villa Ocampo,

– No podrá ausentarse de esa ciudad por más de tres días,

– No podrá acercarse de ninguna forma a familiares de la víctima,

– No puede consumir bebidas alcohólicas en exceso,

– No puede consumir estupefacientes y las guardadoras y responsables que se cumplan las restricciones, serán su madre Lidia Salinas y su hermana Belén Foschetti.