San Justo: Se cayó y se destruyó la estatua de la Virgen de la Merced

El pasado 24 de septiembre, un grupo de creyentes de San Justo homenajeaba a la patrona de la ciudad santafesina, hasta que un percance interrumpió temporalmente la celebración. La figura de la Virgen se destrozó por completo cuando los fieles la sacaban de la iglesia.

Padre Antonio Feregutti envió a los medios de San Justo y la población este mensaje:

«Aprovecho comunicar y expresarme con relación a el hecho que ocurrió el sábado pasado con la caída de la imagen de la Virgen en la salida de la procesión , en primer lugar creo que como dijo el obispo en la misa no hay que buscar ningún tipo significado detrás de la caída fue un accidente fortuitos que ocurrió que lógicamente en momento estupor por la situación porque no era un florero que se rompió es una imagen que representa a la Virgen, una imagen que reflejada y expresa mucho sentimiento de nuestra cuidad de San Justo por qué es la imagen que está colocada en la secretaria parroquial hacía afuera donde todo el mundo que pasa la venerada por lo tanto entiendo que el dolor no es tanto por la rotura en si misma, si no por el sentimiento que encierra la devoción a la Virgen De La Merced y la identificación con esa imagen concreta que se rompe»

«Por otro lado creo que tenemos que tener en cuenta que la imagen es eso un pesado de yeso que rompió que se puede reponer, restaurar, creemos que esta imagen no se va a poder restaurar por como se rompió, pero lo importante aquí es que uno no esté tan preocupado por esa cosas materiales por más que sea una imagen, si no que esté preocupado por otras dimensiones de la vida que son mucho más importantes».

«El obispo mismo también nos señaló que ojalá tengamos la compasión que sentimos por romperse la imagen hacia la persona, hacía los seres humanos, a veces nos alarmamos por esta cosas antes el dolor humano nos no alarmamos y bueno simplemente del hecho de que sigamos adelante como comunidad, ya lo de la imagen se va explicar mejor el fin de semana también con todos más tranquilos».

