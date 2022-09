Scarpin: “La reforma de la Corte del Kirchnerismo solo busca impunidad”

De esta manera se expresó el senador nacional de Juntos por el Cambio al referirse al proyecto del Frente de Todos de ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia que fue aprobado este jueves. “Está claro que quieren desviar la agenda para que los argentinos no pensemos en la inflación, en la inseguridad, en los niveles de desempleo y pobreza”, agregó.

El senador nacional de Juntos por el Cambio participó este jueves de la sesión donde, con 36 votos a favor y 33 en contra aprobó el proyecto del oficialismo de ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 15 miembros. “Es sorprendente que tengan una agenda tan lejana a la de los problemas de la gente. Esta iniciativa sólo busca impunidad y desde el punto de vista técnico no tiene ningún tipo de sustento”, afirmó el legislador nacional.

En la misma línea, Dionisio Scarpin sostuvo que el Frente de Todos pone excusas constantemente para tratar temas como el fortalecimiento de la Justicia Federal santafesina o la declaración de emergencia en seguridad para Santa Fe. “Queda claro que no les importa la Justicia para los argentinos y que solamente quieren tener jueces amigos que los salven de sus desmanejos y por este motivo decidimos no acompañar con el voto”, agregó.

Además, el legislador nacional se preguntó: “Por qué no discutimos esta especie de chantaje que le hicieron una vez más al campo. Porque este gobierno siempre tuvo al campo de enemigo, pero cuando necesitan plata, porque están fundidos malgastando el dinero de todos los Argentinos lo van a buscar. O por qué no se ponen a trabajar para solucionar el tema de la importación de insumos para garantizar el funcionamiento de nuestras industrias, que están desesperadas esperando soluciones que no llegan. Cambiemos de canal, éste no es el canal de los 47 millones de argentinos; es solo el canal del kirchnerismo”.

Por otra parte, el senador nacional habló de la posibilidad de diálogo que se había abierto cuando la oposición en su mayoría, repudió inmediatamente el atentado contra la vicepresidenta. “Esa intencionalidad de diálogo quedó dinamitada poco después. Era una oportunidad que tenía la Argentina, pero a las pocas horas declaran un feriado nacional y comienzan a echarnos la culpa a la oposición, a la Justicia y a los medios de comunicación de lo que había pasado. El presidente convocó a una mesa de diálogo, pero llamó a los sindicatos y agrupaciones amigas; cuando en realidad debería haber convocado a todo el arco opositor para demostrar la unidad a los argentinos. Todos esos fueron síntomas y hechos que indican que el oficialismo, el Frente de Todos, no quiere dialogar y esto de querer tener una Corte que ellos puedan manejar es romper con la idea de república de la Argentina”, sostuvo.