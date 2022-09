Las Toscas: Feliz día del Profesor

El intendente del gobierno de la ciudad de Las Toscas, envía un saludo a todos los profesores de la educación en su día, este 17 de septiembre.

“Quiero saludar afectuosamente a todos los queridos profesores en su día, durante muchos años he sido colega de hombres y mujeres que ejercen con pasión esa bendita profesión de transmitir conocimientos, además de la pasión puesta de manifiesto, lo hacen con toral convicción, porque justamente para poder enseñar, NO solamente hay que prepararse académicamente, sino también hay que sentir la necesidad de hacerlo, fue en nuestra querida institución secundaria, que NO es casual, sino que es causal el nombre de «Instituto José Manuel Estrada». Felíz día a todos los profesores”, expresó Leandro Chamorro.

Todos los docentes de nivel medio y terciario tienen una fecha independiente, el 17 de setiembre.

Cada 17 de septiembre en Argentina se celebra el Día del Profesor. ¿Por qué se eligió esta fecha por separado?.

El Día del Profesor nace en homenaje al día del fallecimiento de José Manuel Estrada: escritor, publicista, orador y brillante profesor que nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842 y murió en Paraguay el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años.

Representante del pensamiento católico, Estrada escribió numerosas obras sobre educación, historia y política de Argentina. Entre ellas se destacan El catolicismo y la democracia (1862) y Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII (1865).

«Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan», fue una de las citas más célebres de Estrada.