Deportes: Fútbol, fútbol senior y basquetbol

La Liga Ocampense de fúbtol, informa a jugarse este fin de semana, la tercera fase para los partidos de Ida del torneo 2022 «Daniel Nocenti». También, Fútbol senior y basquetbol en el Club Huracán de Villa Ocampo.

por Roberto Suarez

Liga Ocampense de Fúbtol

Sábado 17 de septiembre

🔸 15.00hs. Deportivo El Rabón vs. Huracán FC Árbitro: David Blanche

🔸 16.00hs. Cicles Florencia vs. Boxing Club Árbitro: Luis Mattos

Domingo 18 de septiembre

🔸 15.45hs. Central Pueblo Nuevo vs. Ocampo Fábrica Árbitro: Sergio Rojas

🔸 16.00hs. Central Florencia vs. Ex Alumnos Árbitro: Rodrigo Agustini

⚽ LIGA OCAMPENSE DE FÚTBOL – SUB 20 – SEMIFINAL – IDA

Viernes 16 de septiembre, en San Antonio de Obligado (Cancha de Ex Alumnos)

🔸 20.00hs. Central Pueblo Nuevo vs. Huracán FC Árbitro: Rodrigo Agustini

🔸 21.30hs. Ex Alumnos vs. Racing El Campesino Árbitro: Alexis Meza

⚽ TORNEO CLAUSURA 2022 – LIGA NACIONAL DE CLUBES SENIOR

REGIÓN CHACO/SANTA FE – FECHA 4

Viernes 16 de septiembre, en Villa Ocampo (Racing El Campesino)

🔸 20.30hs. Racing El Campesino vs. Club A. Los Tábanos

Domingo 18 de septiembre

🔸 10.00hs. CUNE Resistencia vs. Deportivo Fontana, en Resistencia

🔸 16.00hs. Juventud Puerto Tirol vs. Deportivo Policiales, en Puerto Tirol

Domingo 25 de septiembre

🔸 Belgrano de Tartagal vs. Tiro Federal, en Tartagal

POSICIONES

▪️1. Policiales 7 puntos

▪️2. CUNE 7 puntos

▪️3. Juventud Pto. Tirol 7 puntos

▪️4. Racing El Campesino 7 puntos

▪️5. Belgrano Tartagal 3 puntos

▪️6. Deportivo Fontana 1 punto

▪️7. Tiro Federal Las Toscas 1 punto

▪️8. C.A. Los Tábanos 0 puntos

🏀 ASOCIACIÓN RECONQUISTENSE DE BÁSQUET 2022

Domingo 18 de septiembre, en Villa Ocampo (Club Huracán)

🔸 10.30hs. Huracán Villa Ocampo vs. Atlético Adelante (U14)

🔸 13.00hs. Toros de Villa Guillermina vs. Atlético Adelante (U16)

🔸 15.00hs. Toros de Villa Guillermina vs. Atlético Adelante (U18)

🔸 17.00hs. Huracán Villa Ocampo vs. Toros Villa Guillermina (U14)