Las Toscas: Amenaza y agravio verbal a la jefa de inspectoría municipal

Este martes 13 de setiembre, en la intersección de las calles 10 y 21 de la ciudad de Las Toscas, haciendo un control vehicular preventivo, terminó siendo amenazada y con agravios verbal, la jefa de inspectoría municipal.

En la oportunidad, se habían retenido dos o tres motos por faltas, como ser carencia de la documentación correspondiente, el NO uso del casco protector, falta de luces y motos totalmente desarticuladas que funcionan con caños de escapes libres y/o están armadas con partes de otras motos de dudosa procedencia.

Una de las motos retenidas fue de una persona, que llamó al concejal Darío Vega y lo convocó rápidamente al lugar indicado para exigir la recuperación del birrodado.

Cuando llegó el concejal comenzó a proferir gritos, insultos y amenazas dirigiéndose directamente a la jefa de inspectores, señora Mossimmann que trataba de explicarles que la falta cometida por la persona era pasible de una sanción por NO cumplir con las leyes de tránsito a nivel nacional y que cualquier reclamo lo debía hacer en el juzgado de faltas.

Vega no entendía ninguna explicación, continuaba gritando. Una mujer policía se acerca y le pide que por favor se calme y lo invitaba a la sede policial para que haga el descargo.

“A mí nadie me va a llevar detenido, porque yo soy concejal de Las Toscas, fui dos veces intendente y fui diputado porque la gente me eligió, a vos no te eligió nadie, por lo tanto cerrá el pico y no hable más», habrían sido las palabras del legislador.

Todo esto simplemente por una falta de las normas y/o leyes de tránsito.

Luego de finalizado el triste episodio, la jefa de inspectoría municipal concurrió a la seccional policial e hizo la denuncia correspondiente.

Por Antonio Avalos