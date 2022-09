Liga Ocampense de Fúbtol: Resultados 2ª Fase vuelta

Compartimos los resultados de los partidos de la liga ocampense de fútbol, jugados en los partidos de vuelta, este último fin de semana.

Los resultados fueron los siguientes

🔸Huracán FC 9 (Brian Torres x3, Jeremías Gauna x3, Adrián Aguirre, Alan Flores y Axel Paré) – Deportivo Belgrano 0

– Global: 11-0

🔸Atlético Papelero 1 (Tomás Báez) – Central Pueblo Nuevo 3 (Eduardo Gamarra, José Enrique y Gonzalo Pulzoni)

– Global: 2-3

🔸Racing El Campesino 2 – Cicles Florencia 0

– Global: 3-3 Penales: 3-4

🔸Tiro Federal 0 – Central Florencia 0

– Global: 1-2

🔸Deportivo Tacuarendí 2 – Deportivo El Rabón 3

– Global: 2-6

🔸Ocampo Fábrica 2 (Iván Godoy x2) – Juventud Km 407 1 (Javier Escobar)

– Global: 1-2

🔸Boxing Club 1 (Maximiliano Pérez) Deportivo Itatí 1 (Tobías Dieni)

– Global: 2-2 Penales: 4-3

LIGA OCAMPENSE DE FÚTBOL – TERCERA FASE – IDA

Sábado 17 de septiembre

– 15.30hs. Deportivo El Rabón vs. Huracán FC

– 16.00hs. Cicles Florencia vs. Boxing Club

Domingo 18 de septiembre

– 15.45hs. Central Pueblo Nuevo vs. Ocampo Fábrica

– 16.00hs. Central Florencia vs. Ex Alumnos