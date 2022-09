La oposición comienza a mover las piezas. Perotti ocupado con los gremios estatales

Trabajosamente, el arco opositor comienza a mover las piezas en el tablero electoral santafesino, intentando darle forma a un gran frente que le dé batalla al oficialismo encabezado por el gobernador Perotti, que aun no mostró el juego y está a tiempo completo inmerso en el conflicto salarial estatal.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Como siempre, las dificultades arrecian en uno y otro lado, pero también como siempre, la cercanía del cierre de listas – se presupone que febrero del 2023 – irá poniendo blancas y negras en su lugar.

Juntos por el Cambio: ¿sociedad o cooperativa?

El presidente del radicalismo Felipe Michlig, anunció públicamente que el día de la primavera tendría lugar la primera cita pre constitutiva del “frente de frentes” (en Cayastá); aparentemente “Felipe” no habría terminado de persuadir a sus restantes socios de Juntos por el Cambio de esa inminente movida, y éstos se lo hicieron notar en la segunda reunión de la Mesa llevada a cabo en Rosario.

En esa por momentos tensa reunión, los seis restantes miembros de la coalición reiteraron a los radicales sus reparos a reunirse con el socialismo, sin que haya un debate previo en Juntos por el Cambio sobre las bases y condiciones de la futura mancomunión ampliada, que debería contener también a CREO de Pablo Javkin y el PDP.

Y es aquí donde surge la pregunta: ¿Juntos por el Cambio es una sociedad o una cooperativa?. ¿Hay mayorías accionarias – como la de la UCR – que tienen más poder de decisión?; ¿o cada uno de sus integrantes vale un voto como en el sistema cooperativo?.

El radicalismo lideró junto al socialismo durante 12 años la exitosa coalición de gobierno FPCyS junto a media docena de partidos los cuales, con excepción del PDP, eran de alguna manera controlados por sus socios de la rosa.

Hoy esa matriz accionaria no existe en Juntos por el Cambio; todos se presuponen pares. El radicalismo no lo estaría viendo de esa manera.

¿Por qué el radicalismo compartió la cabecera de la mesa directiva del FPCyS sin fisuras a la luz por más de una década?: por el equilibrio de fuerzas; los radicales aportaban el territorio, y el socialismo el candidato a Gobernador. Los demás partidos acompañaban cobrando con lugares en la lista de diputados, o cargos en el gabinete. Ni siquiera con el Vicegobernador.

Hoy, en la nueva sociedad -¿o cooperativa?- electoral Juntos por el Cambio eso no pasa. Los radicales aportan el territorio y dos precandidatos a gobernador: Carolina Losada y Maximiliano Pullaro (y hasta un tercero, Dionisio Scarpín). Las seis fuerzas restantes – con excepción del PRO y su exitosa marca registrada – serían observadas, según colegimos, desde el mirador correligionario como socios minoritarios, al no presentar avales de votos y territorio.

Y ahí es donde germinan las dificultades

Veamos el paquete accionario de Juntos por el Cambio allende los radicales: Encuentro Republicano Federal marcaría cierta diferencia, mostrando los 70 mil votos obtenidos por la actual diputada Betina Florito en las legislativas nacionales del año pasado, y la pertenencia nacional en JxC a través de Miguel Angel Pichetto, quien fuera el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, y aspirante ahora a Presidente.

La Coalición Cívica exhibe el renombre de su líder Elisa Carrió y un diputado provincial; la UCeDe su “chapa” histórica (y aparentemente su alianza con Ricardo López Murphy); UNO exhibe, además de un diputado provincial, la ascendencia militante religiosa evangelista; y UNIR la pertenencia nacional en Juntos por el Cambio, que lo validó automáticamente para estar en la mesa provincial.

Habida cuenta que, tal como señaláramos hace una semana, se percibe en la coalición – con excepción del radicalismo – una atmósfera de recelo a la incorporación del PS a un frente ampliado, sobrarían los motivos para que antes de avanzar en esa entente macro, primero se cohesionen los intereses dentro de la novel coalición.

El socialismo aboga por un frente ampliado, pero…

Una multitud de jóvenes socialistas pasaron el día sábado en un encuentro provincial llevado a cabo en un club de campo ubicado en la pintoresca Arroyo Leyes.

El cierre fue con las máximas autoridades del Partido y el intendente de Santa Fe Emilio Jatón quien, además de dejar bien en claro su pertenencia a esa fuerza, hizo notar que cualquier emprendimiento superior (“frente de frentes”) debiera ser “con el socialismo adentro”.

Nota de la redacción: este viernes Emilio Jatón y su par rosarino Pablo Javkin compartirán en esta capital un foro sobre “los desafíos de la política”. Acompañarán entusiastas, el radicalismo “barlettista”, el PDP y el socialismo.

Mediante un video (cumplía ese día 99 años su madre y no pudo asistir al acto) Antonio Bonfatti les predijo – y advirtió a la vez- a los jóvenes y demás autoridades reunidas en Arroyo Leyes que “los tiempos cambiaron”, y que el socialismo no debería estar dispuesto a aceptar condicionamientos extremos para formar parte de una coalición ampliada, “que no debería llamarse “frente de frentes” ni Juntos por el Cambio”, sentenció.

El secretario general del Partido Enrique Estévez no se salió del metódico libreto socialista: paso a paso. La organicidad por sobre todo.

Primero – y esto corre por nuestra periodística cuenta – el socialismo debe terminar de soldar internamente lo que la derrota del 2019 y el fallecimiento de Miguel Lifschitz resquebrajó.

Clausuró la intensa jornada de trabajo juvenil Clara García, quien a diferencia de los otros oradores tuvo una puesta en escena propia de una precandidata (¿a gobernadora?) utilizando un atril y dos micrófonos jirafas para arengar emotiva y fervorozamente a los cientos de jóvenes presentes.

Clara remató con el esperanzador “vamos a volver”.

El PRO tiene precandidato a Gobernador

El vicepresidente nacional del PRO Federico Angelini, reunió en la localidad de San Agustín a una nutrida cantidad de simpatizantes para reiterar que será precandidato a Gobernador, en un momento donde el Partido provincial está sumido en una sórdida interna – que seguramente en su momento zanjará Mauricio Macri – habida cuenta que una gran parte de las autoridades del mismo se asociaron al radicalismo, y auspician como precandidato a Gobernador a Maximiliano Pullaro.

Perotti, por ahora ocupado con los estatales

La semana pasada se suspendió abruptamente la reunión paritaria con los gremios estatales ATE y UPCN; las razones, no reconocidas por unos y otros, habrían sido el trascendido de que entre lo que ofrecería el gobierno de recomposición salarial, y lo que pedirían los sindicatos habría una diferencia de difícil reconciliación una vez puesta sobre la mesa.

Quedaron en verse las caras este martes, pero el viernes los sindicatos docentes denunciaron que el gobierno cumplió con su amenaza: les descontó 11 días de sueldo. La paritaria con los docentes se reanudará este lunes en un clima flamígero.

Conocedores de los meandros negociadores estatales infieren que lo que hizo el gobierno “es para generar un punto más del acuerdo: devolver los descuentos por días de paro; desde el gobierno tienen que generar un clima de que «te pueden descontar en serio» para crear ambiente para febrero, que será cuando haya que conversar las paritarias en el mes de cierre de listas”.

¿Y los empleados de la administración central?; ¿Y los profesionales médicos?. ¿Habrá acaso alguna solidaridad gremial estatal para con la docencia, partiendo del proverbio “cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar”?