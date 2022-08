Se van dólares por desconfianza y dólar barato

Argentina no recibe dólares por inversión, ni por financiamiento. El dólar está un regalo, el déficit de turismo es de U$S 4.316 millones y falta Qatar 2022.

Por Salvador Di Stefano

¿Cómo viene la balanza de dólares?

. – La balanza de bienes y servicios en los últimos 12 meses es superavitaria en U$S 3.972 millones, sin embargo, los pagos de intereses y capital suman U$S 9.335 millones de déficit, esto nos deja la balanza de dólares en un déficit de U$S 5.363 millones en los últimos 12 meses al 31 de julio.

¿Qué pasó con las reservas en igual período de tiempo?

. – Las reservas al mes de julio del año 2021 se ubicaban en U$S 42.582 millones y, al 31 de julio del año 2022, se ubican en U$S 38.232 millones con una baja de U$S 4.350 millones. En el mes de agosto siguieron cayendo a niveles de U$S 37.000 millones.

¿Qué pasó con el dólar oficial en un año?

. – Tomando los últimos 12 meses al 31 de julio, el dólar oficial aumentó el 35,7% y el dólar blue el 73,1%.

¿Me explicás lo que sucedió?

. – En los últimos 12 meses sucedieron muchas cosas que pasaremos a explicar en dos partes, primero la balanza de dólares y luego la balanza de pesos.

¿Comencemos por la balanza de dólares?

. – En 12 meses se fueron por la balanza de dólares U$S 5.363 millones, que equivale a 1% del PBI, mientras que las reservas se ubican en U$S 38.232 millones y representan el 7,4% del PBI. A este ritmo, si Argentina no recupera el crédito internacional, las reservas caerán a un ritmo del 1% anual, o un porcentaje mayor. Esto implica que el drenaje de reservas continuaría.

¿Qué pasa con la balanza de pesos?

. – El déficit fiscal es del 4,1% del PBI, mientras que el stock de deuda en pesos de la Tesorería, sumado el pasivo monetario del Banco Central, suma 41,0% del PBI. Esto implica que los pasivos monetarios son igual a 10 veces el déficit fiscal. En la medida que sigamos con este déficit fiscal, es imposible que baje el stock total de la deuda, por ende, hay más pesos que están en el sistema que pueden impactar contra los dólares.

Relación reservas versus pasivos en pesos

. – Por cada dólar de la reserva bruta que tenemos, hay pasivos por el equivalente a 5,6 veces esos dólares. Es una ecuación difícil de soportar.

¿Cuáles son las externalidades de estos números?

. – La brecha entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Hoy el dólar oficial vale $ 137,7 y el dólar bolsa $ 288,0, esto implica una brecha del 109,2%. Es difícil que la economía funcione con semejante brecha.

¿Cómo se resuelve este problema?

. – Es un problema de difícil solución. Tenemos déficit gemelo de $ y U$S, esto implica que caen las reservas y suben los pasivos en pesos. Esta situación inevitablemente nos traerá como correlato un incremento en la brecha.

¿Argentina necesita cuanto antes tener superávit de la balanza de dólares?

. – El problema es que el gobierno no consigue que ingresen dólares por la cuenta capital, tampoco que se incrementen las exportaciones.

¿Le ofertarán algo al campo?

. – El campo no tiene mucho por vender. Estamos en una sequía tremenda, no hay humedad para sembrar maíz en muchas zonas de la Argentina, el trigo está en muy mal estado. El productor, a esta fecha del año, ya vendió el 94% de la cosecha de trigo 2022, el 72% de la cosecha de maíz y el 53% de la cosecha de soja. Le quedarían por exportar 3,3 millones de toneladas de maíz, 15 millones de toneladas de soja y 2,9 millones de toneladas de trigo. En el mejor escenario ingresarían unos U$S 10.870 millones.

¿Qué dice l mercado?

. – Hablamos con Mónica Grill, nos dijo que la situación de los exportadores no es la mejor, trabajan con una baja capacidad instalada, el río está muy bajo, no cuentan con una gran cantidad de mercadería, el gobierno amenaza con frenar la soja de Paraguay que ingresaba al país como admisión temporaria, una suma de factores que no le permite un resultado positivo.

El gobierno les pidió U$S 5.000 millones

. – No pueden ofrecer más de U$S 2.000 millones, la negociación se quebró y no creemos que se vuelva abrir.

¿Cómo ves el mercado de granos?

. – El productor guardó soja, pagó U$S 10 por embolsar una tonelada de soja, es difícil que abra el silo bolsa para vender. La soja en el mercado disponible vale $ 53.400 no vemos al productor desesperado por vender a este precio, la retención continua a nuestro juicio. En el primer semestre el productor tuvo la oportunidad de vender la soja a niveles de U$S 260 a U$S 280 billetes. Hoy, si vende una tonelada de soja, compra U$S 186 billetes, con esta baja los productores no venden, y si les falta dinero lo piden prestado en pesos a tasas del 62% anual.

¿Qué necesita un productor para vender a U$S 260 billetes?

. – Dos cosas, que el dólar bolsa baje a $ 205, o bien que la soja suba a $ 74.880 que sería una suba del 40% respecto de los valores actuales. No lo piensen más, el dólar soja no es la solución.

¿Maíz?

. – Comienzan los problemas para el gobierno, el maíz disponible está en $ 33.000, con expectativa de fuertes subas. Es inminente una suba de todas las carnes, vacuno, porcino y aviar. No hay maíz suficiente para abastecer al mercado interno. Cuidado con la leche y los quesos.

¿Trigo?

. – El disponible está en $ 41.000, creemos que lo mejor que puede hacer el que tenga trigo es guardarlo, se cosecharán menos de 17 millones de toneladas, y hay vendidas a la exportación 8,8 millones, el saldo solo estará disponible para el mercado interno, con condiciones de estrechez que impulsarán los precios a la suba.

¿Ves trigo y maíz a la suba?

. – Sí, esto le creará problemas al gobierno que tendrá que atravesar un escenario de alta inflación, más alta de lo pensado.

¿Qué hará el gobierno con el dólar oficial?

. – Si mirás el futuro del dólar septiembre y el futuro agosto, entre ambos hay una diferencia del 9,4%. Si mirás la diferencia entre el futuro de dólar octubre y septiembre ves una diferencia del 9,7%, y en los meses sucesivos la diferencia entre los meses que siguen es mucho más baja.

¿Qué quiere decir?

. – El mercado sospecha que el gobierno entra en zona de definición y que entre los meses de septiembre y noviembre debería tomar una decisión respecto de la evolución del tipo de cambio oficial.

¿Por qué lo decís?

. – No puede seguir con una balanza de dólares cada vez más deficitaria. El déficit fiscal no afloja. La necesidad de financiarlo con deuda en pesos es cada vez más elevada, el stock de deuda en el Banco Central sigue creciendo. En algún momento tendrá que replantear el modelo. Esto implica devaluar y armar un nuevo esquema de precios relativos, en la medida de lo posible con superávit fiscal y algún crédito externo que ayude a engrosar las reservas. Si todo esto no ocurre, hay que prepararse para una mayor recesión.

¿La política no ayuda?

. – Para nada, la coalición gobernante es una máquina de generar incertidumbre. En la oposición no hay un candidato que sobresalga, pero todos están inmersos en una vergonzosa interna por llegar al poder. Los ciudadanos desean que se hagan cargo para dejar de penar una inflación que no detiene su marcha.

Conclusión

. – La balanza de dólares se torna cada mes más deficitaria, no hay una solución para el déficit de la balanza de pesos.

. – El stock de reservas es muy bajo y el stock de deuda en pesos es cada mes más elevado, no vemos posibilidad de que el Ministerio de Economía pueda resolver estos problemas con las restricciones que le impone la política.

. – El mundo está con más inflación y es probable que Estados Unidos suba la tasa de corto plazo a niveles del 4,0% para fin de año. Un escenario negativo podría hacer que la tasa termine en el 4,5% anual, eso llevaría a Estados Unidos a un escenario de estancamiento con inflación.

. – Brasil tiene elecciones presidenciales el 2 de octubre y, si hay segunda vuelta, será a fin de octubre. Esto será una fuente de incertidumbre para toda la región.

. – En la agenda de septiembre el miércoles 14 conoceremos el índice de precios al consumidor en Argentina, mientras que el 22 se conocerá la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, la tasa podría pasar del 2,5% al 3,25% anual.

. – La tasa a 10 años hoy se ubica en el 3,11% anual, no habría que descartar que se posicione en torno del 3,5% anual. Para fin de año esta tasa podría ubicarse por encima del 4,0% anual.

. – Tenemos un contexto externo negativo, sequía, balanza de dólares negativa, déficit fiscal, alto endeudamiento en pesos y bajas reservas en dólares. Por si fuera poco, el contexto político no es el mejor para el escenario económico.