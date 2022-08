La provincia de Santa Fe es la única del país que hizo podio en todos los campeonatos nacionales de este año 2022.

🥇 Sub 18 Femenino

🥈 Sub 18 Masculino

🥈 Sub 16 Femenino

🥇 Sub 16 Masculino

🥇 Sub 14 Femenino

🥉 Sub 14 Masculino