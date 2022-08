Bioenergías Agropecuarias S.A. y un plan entre manos para hacer funcionar los equipos

Bioenergías Agropecuarias S.A., nacida con capitales ocampenses y actualmente con mayoría accionaria de empresarios rosarinos tienen un plan entre manos para hacer funcionar los equipos. La respuesta está en la producción de dos variantes de alcohol, que al parecer tienen mercado.

El pasado lunes 25 de julio el gobernador de la provincia, Omar Perotti, convocó a una reunión de representantes de cámaras y pymes del sector bioenergético de la provincia para evaluar el panorama actual, abordando cuestiones como la capacidad industrial instalada, el porcentaje que se encuentran trabajando y la capacidad ociosa productiva que tienen.

Por la empresa Bioenergías Agropecuarias S.A. de nuestra ciudad asistió como representante el Cdor. Pablo Díaz, siendo la única productora de bioetanol existente en el encuentro, donde casi exclusivamente se trató la situación por la que están atravesando los emprendimientos dedicados al biodiesel.

Si bien las realidades son distintas, la exposición del profesional ocampense ante el mandatario provincial y parte de su gabinete permitió visibilizar el estado actual de una de las pocas plantas de bioetanol instaladas en la provincia de Santa Fe, despertando el interés de los otros empresarios, funcionarios y especialmente del diputado nacional Roberto Mirabella, presente en la reunión, quien manifestó desconocer la existencia de este emprendimiento radicado en el Área Industrial de Villa Ocampo, pero se comprometió a visitarlo para interiorizarse del mismo, siendo uno de los legisladores que abordan la problemática del sector bioenergético en el Congreso de la Nación.

INFORME DE “PUNTO BIZ”

La presencia del representante ocampense en el encuentro desarrollado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Fe hizo que posteriormente el medio periodístico especializado en cuestiones económicas y empresariales “Punto Biz” de la ciudad de Rosario tomara contacto con el Cdor. Díaz para interiorizarse sobre el desarrollo, presente y futuro de la empresa Bioenergías Agropecuarias S.A., nacida con capitales ocampenses y actualmente con mayoría accionaria de empresarios rosarinos.

Bajo el título: “El plan para reactivar una planta que en 27 años operó solo un mes” se publicó el siguiente informe:

Parece signada por la mala suerte. Cuando algún foráneo desembarca en el norte santafesino y pregunta por la destilería de bioetanol, se encuentra con un sinnúmero de historias. La que sobresale es la que indica que la estructura de acero inoxidable que se montó en 1985 para apalancar el proyecto de Alfonsín que buscaba promover la alconafta a la brasileña apenas funcionó 90 días en 27 años.

Con ese antecedente a cuestas, un grupo de inversores –que hoy controlan el complejo productivo- decidieron reactivar la planta de 100.000 litros de capacidad capaz de utilizar tanto melaza de caña de azúcar como cereales.

Lo cierto es que hoy la planta está nuevamente parada. “Lo que cuesta poner a trabajar hoy una planta de bioetanol de maíz como la nuestra, ni digo caña porque casi no hay, representa perder diariamente entre U$S 1.500 y U$S 2.000”, precisa Pablo Díaz, de Bioenergías Agropecuarias S.A., compañía que controla las instalaciones que operan en el Área Industrial de Villa Ocampo, en el extremo norte del departamento General Obligado.

La realidad que vive la destilería no es aislada, es común a todas las pymes que procesan maíz y sorgo en un contexto marcado por un precio pisado. Desde junio de 2019 hasta ahora el valor del bioetanol subió un 10% frente a los costos que desde entonces se escaparon por el ascensor.

PLAN ENTRE MANOS

Pero no todo está perdido, los socios ya tienen un plan entre manos para hacer funcionar los equipos. La respuesta está en la producción de dos variantes de alcohol, que al parecer tienen mercado. “Estamos afinando el lápiz para acceder a créditos que nos permitan cristalizar un desembolso de $30.000.000 para un sistema de automatización para mejorar la producción y montar otra columna de vapor para deshidratar aún más el alcohol y así conseguir producto para licorería y medicinal”, expuso Díaz en contacto con “Punto Biz” sobre lo que está en ciernes.

Bioenergías Agropecuarias S.A. tiene un 60% de accionistas rosarinos, con Federico Pucciarello a la cabeza (Rosario Bioenergy) y el 40 restante corresponde a productores de la zona de Villa Ocampo, los mismos que en 2009 se organizaron para reactivar la planta y quienes entre 2011 y 2015 se pusieron al hombro la patriada de mudar la estructura bulón por bulón del emplazamiento original en el ejido urbano de la localidad al polígono donde hoy está montada.

El proyecto incluye un sistema de centrífugo para el secado de la burlanda de caña de azúcar, que es proteína fundamental para el ganado, que puede presentarse a los animales mezclada con fibra (pasto, caña o balanceado forrajero).

En el complejo fabril hoy están empleados una decena de trabajadores que se ocupan del mantenimiento, pero de recobrar vigor la estructura, el impacto laboral sería inmediato. “El plan alternativo nos permitiría mantener la planta activa hasta que se acomode el precio del bioetanol que hoy es producido fundamentalmente por las usinas integradas en las que los jugadores de peso como AGD o ACA, que tienen espalda para atravesar el período de nula rentabilidad, son los únicos que están en actividad”, añadió Díaz. La iniciativa hoy está en plena búsqueda de financiamiento con Nación y Provincia.

La nota fue realizada por el periodista Patricio Dobal para “Punto Biz”.

gentileza semanario ocampense