Villa Ocampo: Piquetes por deudas laborales de constructora chaqueña

Obreros trabajadores, que estaban construyendo viviendas en Villa Ocampo, fueron obligados a realizar piquetes que le permitan visibilizar el conflicto con una constructora chaqueña que adeuda pago de quincenas y el medio aguinaldo.

Se trata de la firma «Pedro Martínez Construcciones», que está intervenida por la Justicia Federal de Resistencia dado que la misma está acusada de formar parte del entramado de empresas investigadas en la causa que se conoce como Lavado II.

El titular de la empresa, Pedro Martínez, es uno de los principales imputados en esa causa, elevada a juicio, donde se determinará la responsabilidad de exfuncionarios comunales a la hora de lavar recursos destinados a la gestión de residuos sólidos.

De momento el juicio no tiene fecha de comienzo y no es el primer problema que surge con una empresa intervenida.

De igual manera «una firma puede seguir funcionando si está intervenida», aunque en «este caso presenta un gran problema para poder cumplir con los salarios caídos».

Además, el fiscal federal Patricio Sabadini, amplió el requerimiento contra el empresario Martínez por evasión impositiva concretada con la firma Tecmasa, que también está involucrada en la causa Lavado II.

Es decir, en poco tiempo más podría empeorar la situación de esta firma, que tiene un número importantes de obras tanto dentro como fuera de la provincia.

El conflicto

La jornada de protesta fue concretada por 17 trabajadores que «desde hace un mes y medio no cobran sus haberes, es decir que les deben tres quincenas y el medio aguinaldo».

Además, fueron despedidos y la empresa intervenida estaría ofreciendo una cifra mucho menor a los 150.000 pesos adeudados, pero consideran que debe ser mejorada.

«Nadie se hace responsable de nada. La obra está parada desde meses, no cobramos nuestros sueldos y las respuestas no aparecen de ningún lado. A la mayoría nos deben más de 150.000 pesos que no sabemos si vamos cobrar y quien se va a ser responsable», relató Matías Insaurralde, uno de los obreros.

«Volvimos a la ruta porque estos impresentables de la empresa del Chaco se pusieron en comunicación con nosotros y nos ofrecieron 60.000 pesos a cada uno como monto final. No tienen vergüenza, nos deben tres quincenas, medio aguinaldo y el despido que lo concretaron por medio de un telegrama», señaló uno de los delegados.

Una nueva historia de fraude para Villa Ocampo, donde la ciudadanía deberá esperar, como lo ha hecho varias veces, que la provincia proceda a solucionar este inconveniente de la construcción de 30 viviendas para la ciudad.

