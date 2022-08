La UCR provincial debatió Sobre “Planes sociales y asistencialismo”

Organizado por el Comité Provincial de la UCR se desarrolló la Charla – Debate sobre “Planes sociales y asistencialismo” -Análisis y Propuestas- que contó con la exposición de calificados especialistas en la materia y una amplia concurrencia de público, dirigentes, legisladores nacionales, provinciales y demás autoridades distritales.

El encuentro estuvo encabezado por el Pte. del Comité Provincial, Felipe Michlig y el cierre estuvo a cargo del Pte. del Comité Nacional, Gerardo Morales, quienes previamente compartieron una conferencia de prensa junto a los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpin, y el diputado nacional Mario Barletta.

Durante el encuentro desarrollado en la Sala Cultural UNL “Sala Saer”, expusieron sobre la problemática planteada el C.P.N. Jorge Mario Alvarez (ex ministro de Desarrollo Social, durante la gobernación de Miguel Lifschitz); la Directora de Juventudes de la Municipalidad de Rosario, Andrea Nisnevich, y el concejal Sebastián Mastropaolo (ex jefe regional de ANSES Santa Fe).

“Se ha ido profundizando un estado paralelo”

Durante la conferencia de prensa el Gobernador de Jujuy y Presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, Gerardo Morales, cuestionó fuertemente la creación de un «estado paralelo» en materia de asistencia social, detallando que «hasta el 27 de julio, las organizaciones sociales y sistemas paraestatales recibieron 330 mil millones de pesos», sobre todo en concepto de gestión del Plan Potenciar y de asistencia alimentaria. «Mientras tanto, en el mismo período a las provincias se les derivaron 16.500 millones para atender programas sociales. Esto da cuenta de cómo se ha ido profundizando un estado paralelo, explica la movilización en las calles, y por qué muchas organizaciones sociales han mutado en estructuras de poder, políticas y de puja por porciones cada vez más grandes del presupuesto».

«Imaginen lo que sería poner la mitad de esos recursos para las pymes, con una nueva normativa para empleo. Este es un desafío que tiene que ver con el debate que estamos dando en Juntos por el Cambio: hay que modificar el sistema y la lógica. Todos lo dicen, pero el gobierno no lo hace, porque estamos frente a un gobierno muy anárquico «, añadió.

Sobre dichos de Carrió

Ante la consulta de la prensa, Morales, rechazó críticas de Elisa Carrió, abogando a que “la ampliación de Juntos por el Cambio, incluyendo al peronismo no kirchnerista, debe ser el rumbo a emprender por la coalición”. “A la Coalición Cívica, que es una fuerza respetable, y a Lilita, que es una persona que aprecio (estuvo hace un mes en mi casa, en Jujuy), quiero decirle que no es por allí por donde hay que construir. El adversario no está ahí, sino en el Frente de Todos, que es el responsable de haber puesto al país y al conjunto de los argentinos al borde del abismo”.

En tanto, Felipe Michlig agregó que “las declaraciones de la dirigente de la C.C. son lamentables, así las puedo calificar, porque ella busca ser un título periodístico, endilgándole a los dirigentes de Juntos por el Cambio situaciones que solo ella puede pensar desde la individualidad. Nos tiene muy acostumbrados a hacer denuncias, inventar situaciones, sin ningún tipo de pruebas. Desde ya que conocemos perfectamente a Gerardo Morales y lo vemos en su trabajo cotidiano junto con la gente, solo merece todo nuestro respeto y solidaridad”.

Inseguridad y el 2023

En cuanto a los cambios en el ministerio de seguridad, Michlig manifestó que “Perotti nunca tuvo un plan en esta materia. La paz y el orden jamás se concretó, primero puso a un personaje como Saín, un impresentable. Después puso a Lagna, que termina cayendo por las pintadas en Rosario, y no por la cantidad de víctimas del delito. Y ahora busca con un policía retirado para ordenar un área totalmente descontrolada. Nunca hubo un plan, fueron slogan de campaña, se perdieron tres años, y todos los logros que habíamos conseguido durante el Gobierno de Lifschitz, con Maxi Pullaro como ministro de Seuridad, ahora se terminó retrocediendo y esto lo demuestra la realidad de cada día”, aseveró.

Al ser consultado respecto al armado electoral a nivel provincial -Michlig- reflejó que “seguimos trabajando desde nuestro espacio político para conformar un Frente de toda la oposición para pensar en ser gobierno en 2023. En eso estamos abocados, con fuerte respaldo de todas las fuerzas nacionales y dirigentes de todos los espacios de Juntos por el Cambio a Nivel Nacional. Tenemos más coincidencias que disidencias, y eso nos permite conformar un amplio espacio con una sólida plataforma de gobierno para cambiar el rumbo de la actual decadencia y devolverle la esperanza a la gente en el 2023”.