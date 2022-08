Economía ¿Espectadores o Actores?

“¡Otra vez, sopa!”, “Mal, pero acostumbrau”, “..vermouth con papas fritas y ¡Good Show!», se escucha entre voces a “Mafalda”, “El Renegau”, y “Tato”. Si anhelamos nuestros queridos personajes, sean parte de la historia que logramos trascender ¿Cómo posicionarnos? ¿Espectadores o actores en nuestra economía? Los acompañamos a pensar y entrar en acción.

por Salvador Di Stefano

Telón de fondo global y argento

La película argenta de nuestros personajes, se entremezcla con la cruda realidad global de pestes, hambrunas y conflictos bélicos, que creíamos sólo quedarían en recuerdos de films en blanco y negro. El alerta del conflicto entre China, y Taiwan, al que se suma Japón, titila más fuerte. Tal es así, que Estados Unidos convocó al embajador chino a la Casa Blanca.

Por estas pampas, las «medidas» anunciadas esta semana por el “superministro”, no acciona ninguna de las tres teclas principales: baja del gasto público, ajuste del tipo de cambio oficial y un plan de desarrollo productivo. Lo que hacen más cercano, un dólar a $ 400, y una inflación interanual cercana al 100%.

Como espectadores, quedamos absortos, esperando que otro se encargue de construir la historia.

Aún, con esta escenografía, pasemos entonces, a la chispa que enciende nuevas maneras de pensar y actuar, para que cambies de rol, te levantes de la butaca y te conviertas en actor principal, de tu propio guion, en tres escenarios: tu negocio, tu campo y tu vida. Elige tu propia aventura.

Tu negocio

Desde estas columnas especiales de domingo, nos proponemos acompañarte con análisis y preguntas que despierten decisiones. en ese «parar que repara», luego de semanas de una selva de información numérica, que por momentos nos marea.

Para tu negocio, independientemente de tu actividad, te compartimos a modo de lluvia de ideas:

*Aplicá ingeniería en tus finanzas, para que los pesos no se derritan en tu mano. Convertirlos, en la medida de lo posible, (ya que la oferta no es lo que abunda) en mercaderías, insumos o tecnologías relacionadas a tu negocio, capacitación para tu equipo o ese cambio que no te animaste y te termina arrasando la inflación.

* Calificá en Sociedades de garantías recíprocas (SGR), para acceder al mercado de capitales, que como el sol siempre está. Hoy es posible financiarte a tasas más bajas que la inflación esperada, en dicho mercado.

En el ámbito bancario tradicional, nos han llegado comentarios de clientes que con contratos de préstamos firmados, no los han liquidado o han querido modificar tasas previo a su desembolso.

* Optimizá tus instalaciones, o mejorá el uso de lo existente. ¿Podrías afectarlas de otra manera? ¿Se justifica esta ubicación? ¿Podrías subdividirlo y alquilar espacio? ¿Expandir con otros servicios de mayor valor agregado? ¿O reacomodar ubicando más visibles los productos de mayor rentabilidad?

* Fortalecé tu canal online, o la posibilidad de expandir tu red comercial, para escalar tu actividad, licuando costos fijos de estructura.

* Ideá nuevas formas de packaging, o maneras de ofrecer tu producto o servicio, acordes a bolsillos más flacos, nuevas formas de consumir y mayor agilidad a la hora de brindar soluciones.

* Mejorá los procesos de facturación y cobranza. Cada día en la calle es pérdida de rentabilidad y disponibilidad financiera para cerrar nuevos negocios. “Yacaré que se duerme es cartera”, dicen por mis pagos-

* SÉ el PROTAGONISTA de tus PRECIOS ¿Por qué?

– Es la única variable de tu estrategia de marketing a través de la cual capturás valor

– El efecto en tu rentabilidad, es más contundente, que un recorte en costos.

– Te aporta imagen de marca e influye en tu posicionamiento competitivo.

Tu campo

Junto a mis queridos amigos del campo, por tercer año, seguimos mirando el cielo. Ausencia o escasez de lluvias, que potencia la pobreza de ideas de políticas, que no terminen en aumento de retenciones o complejos artilugios que pretendan disfrazarlas.

Para quienes no son del campo, y como demostramos en nuestra última columna el estado entre derechos de exportación, y brecha cambiaria le come a los productores alrededor de un 70% de la soja, un 64% del trigo y un 61% del maíz. Imaginátelos en un alfajor. Con lo que le queda, tiene que pagar alquileres, insumos, labores, sueldos, otros impuestos, invertir en maquinarias y tecnología, pagar impuesto a las ganancias, IVA, y sobrevivir. Si el clima no acompaña sólo le quedan deudas. Entendiendo que es una industria a cielo abierto, en el mundo se apoya al productor con subsidios. Aquí se lo castiga con derechos de exportación que en realidad son impuesto a la producción, asi ese grano no se exporte.

Merece mencionar, una propuesta del intendente de Jesús María, Luis Picat, en su artículo Retenciones: ¿condenados a la misma receta? publicado en diario Clarín, donde propone que las retenciones pueden transformarse en un Fondo de Inversión o una SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) con dos objetivos claros: primero, capital para inversión privada destinado a PyMEs; segundo, apalancamiento para pedir prestado y no desfinanciar la caja del Estado. Esto último debe hacerse por el término de cuatro años, mientras se deben establecer metas de bajar gastos y reducir las retenciones al ritmo de un 10% anual de su tasa inicial, llegando a los 8 años casi rozando “tasa cero”.

Al momento de redactar esta columna en forma brillante, clara, contundente y con su especial estilo, Salvador Di Stefano, lo compartía en el programa Animales Sueltos. Al final te dejo el link para que lo puedas revivir.

Capítulo aparte brinda el “relanzamiento” de las relaciones con la mesa de enlace y el pedido de “sinceramiento” de la ideología política, que planteó el nuevo Secretario de Agricultura Juan José Bahillo, no hace más que tensar la cuerda. Dicha reunión se realizaría la semana próxima, mientras el gobierno aguarda el adelanto de U$s 5.000 millones de adelantos de derechos de exportación, que acordó con la agroindustria.