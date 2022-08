Villa Ocampo: Fernando Brac, imputado por abuso sexual, saldrá en libertad con restricciones

Este viernes 05 de agosto, se llevó a cabo en la oficina de gestión judicial de Las Toscas, una audiencia de revisión de medidas cautelares a Fernando Andrés Brac de 28 años de edad, acusado de: «ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL».

La audiencia fue presidida por el juez de la I.P.P doctor Mauricio Martelozzi, el fiscal acusador fue el doctor Norberto Carlos Ríos, en este caso acompañado por el querellante, prestigioso abogado penalista de Reconquista doctor Marcelo Venetucci y el defensor del imputado fue el abogado penalista doctor Carlos Ichaher de Villa Ocampo.

En realidad fueron dos las audiencias, la primera que comenzó alrededor de las 12;30 horas, donde el fiscal de la causa dio a conocer los resultados del estudio de Hisopado que se realizó a la joven que resultó víctima, donde el informe de la misma sostiene que hubo material genético masculino, en base a ello, tanto Ríos como Venetucci, solicitaron que se haga una extracción de Sangre a ambos protagonistas para hacer un ADN, la misma se llevará a cabo alrededor de las 11;00 horas del lunes 08 de agosto de 2022.

Luego de ello, el defensor de Fernando Brac, Dr. Carlos Ichaher solicitó la prisión domiciliaria y/o libertad con restricciones para el imputado ya que NO hay más medidas judiciales que cautelar.

Allí, lograron ponerse de acuerdo, Ichaher, Venetucci y el Fiscal Ríos; quienes aceptaron la propuesta del abogado defensor, estipulando que al no haber medidas que cautelar, NO hay peligro NI de fuga y mucho menos de entorpecimiento probativo, por lo tanto luego de la medida ya tomada de extracción sanguínea el día lunes 08 de agosto, obtendrá la “Libertad con restricciones”.

Una de las principales restricciones es:

– Fijar domicilio a una prudencial distancia de Villa Ocampo, en éste caso será en la ciudad de Avellaneda por un mínimo de 60 días,

– Su guardador será un amigo de la familia de apellido Tonzar.

– El imputado NO podrá en ese lapso regresar a su ciudad nativa, es más, NO podrá pasar de la localidad del El Sombrerito hacia el norte,

– NO realizar ningún tipo de comentarios con respecto a la causa a través de las redes sociales,

– NO consumir estupefacientes,

– NO excederse en el consumo de bebidas alcohólicas,

– NO cometer delitos de ninguna naturaleza y respetar todas las restricciones impuestas.

Luego de escuchar a las partes, el magistrado interviniente que presidió las audiencias, Dr. Mauricio Martelozzi, resolvió que Fernando Brac, al finalizar la extracción de sangre que se le tomará alrededor de las 11;00 horas del lunes 08 de agosto de 2022, retome su estado de libertad respetando las restricciones impuestas en auto, por un plazo de 60 días, donde se reunirán nuevamente para conocer el resultado de ambos ADN y en base a ello acordar los pasos procesales a seguir.

Un detalle importante a tener en cuenta es que se ordenó implementar un dispositivo de rastreo satelital, que permite conocer en forma permanente dónde se encuentra el imputado.

Es un sistema novedoso utilizado en algunos casos de nuestra región, porque el poder judicial no cuenta en la zona norte de la provincia con tobilleras electrónicas como en Santa Fe y Rosario.

gentileza antonio avalos