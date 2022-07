La plata o el discurso

“Si la Provincia no accede a coparticipar durante el año 2022 a la totalidad de los municipios y comunas, mediante transferencias en pesos sin quitas de ningún tipo, por el total de las acreencias actualizadas que les correspondan a los mismos, nosotros diremos que Perotti se quedó con la plata de los municipios de la misma manera que la Nación lo hizo con la Provincias”, reflexionaba un sobresaliente dirigente radical, después de la reunión en Rosario donde la oposición fijo posición en torno de los acuerdos firmados por el Gobernador Omar Perotti con la Nación por el cobro de la deuda y la detracción para AFIP.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Lo que el arco opositor le pide a la Provincia, es que le trasfiera a los municipios y comunas en efectivo antes de diciembre, los 20.407 millones de pesos que les corresponde por el 13,43% de coparticipación de los 151.873 millones a cobrar por la Provincia en los próximos diez años, habida cuenta que entre agosto y diciembre, la Provincia recibirá los primeros vencimientos de letras por 26.007 millones de pesos, sugerencia que hace una semana le plantearon al Gobernador en La Redonda algunos jefes territoriales (de la oposición) a lo cual Perotti les respondió figurativamente “me encantaría ser los Emiratos Arabes”.

Naturalmente que con esa respuesta, la oposición entra en el calentamiento de neumáticos en la pista electoral con un sólido argumento: “ellos se quedan con la plata y nosotros con el discurso”; pero, ¿por qué Perotti habría de anticiparles ahora los fondos que recibirían en los próximos diez años unos y otros?; sobremanera cuando él no fue responsable de que desde el 2006 y hasta el 2015 la Nación (gobernada por el peronismo, es verdad) le retuviera a Santa Fe – y sus municipios y comunas- el 15% de la coparticipación para el Ansés.

En el documento elaborado tras la reunión de Rosario, la oposición resalta que los acuerdos firmados por Perotti fueron “unilaterales”, por lo tanto “inconsultos”, y como consecuencia “perjudiciales para la Provincia” (y sus municipios y comunas, ya que del cónclave participaron los foros de Foros de Intendentes y Presidentes de Comuna de la UCR, PS, PRO, PDP, GEN y CREO), a la vez que dan por sentado que no tiene sentido discutir la legalidad (no la legitimidad) del acuerdo para el cobro de 8 títulos públicos (3 letras del tesoro y 5 bonos) con distintas características y plazo de duración, aunque políticamente seguirán sosteniendo que ese acuerdo debería haber pasado por el parlamento local.

1.9% de la coparticipación para AFIP: el meandro de la futura discusión

Donde la cuestión no está para nada saldada, es con la detracción del 1.9% de la Coparticipación Federal en favor de la AFIP, decisión del Gobernador Perotti que los opositores rechazaron “en forma contundente” por haber sido “unilateral” y “a pesar de un fallo que determina que no debe realizarse dicho aporte, lo cual genera una pérdida de ingresos a la Provincia de $ 8.000 millones por año (que irán aumentando año a año), de los cuales $ 1.080 millones corresponden a los Gobiernos Locales”.

Pero lo que genera ruido del manifiesto de Rosario, es que insisten en señalar que

“queda claro que (ese compromiso de detracción) ha sido la condición que impuso el Gobierno Nacional para poder acordar el pago de su deuda por las sentencias de la Corte Suprema”.

Qué significa ello?, ¿qué Perotti fue poco menos que extorsionado para que le paguen la deuda?.

¿Y qué sucedería si la legislatura, tal como pareciera ser, lo rechaza?. Teóricamente no debería haber problemas, toda vez que el Ministro de Gestión Pública Marcos Corach dijo que “lo que firmó el gobernador es sólo un compromiso de acuerdo, y que si no lo aprueba la legislatura no valdrá de nada”.

¿Y por qué la oposición se empeña entonces en resaltar que la detracción del 1.9% de la Coparticipación Federal en favor de la AFIP “ha sido la condición que impuso el Gobierno Nacional para poder acordar el pago de su deuda por las sentencias de la Corte Suprema”?.

Entonces, ¿por qué, a sabiendas de que ese acuerdo debería pasar por el delgado tamiz legislativo, el Gobernador Perotti “se compromete a suscribir un Convenio de Financiamiento y Colaboración dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma del presente”, tal como reza el Acuerdo complementario entre el Estado Nacional y la Provincia de Santa Fe para promover el financiamiento y colaboración con la Administración Federal de Ingresos Públicos?.

Demasiados interrogantes que comenzarán a develarse cuando termine el receso invernal de la legislatura santafesina.