Los vecinos auto convocados de Villa Ana reclamaron ante la EPE de Villa Ocampo y exigieron mejor servicio de energía, luego de las agraviantes y veladas amenazas del director provincial de la EPE.

Más de una treintena de vecinos auto convocados de la localidad de Villa Ana se movilizaron y reclamaron frente a la agencia regional de la EPE en la ciudad de Villa Ocampo, para reclamar y exigir inversiones en la red eléctrica y de esa manera mejorar el servicio que reciben algo más de 1.300 usuarios que posee dicha localidad.

Hasta allí llegaron en autos y camionetas, donde amas de casa, jubilados, comerciantes y trabajadores para entregar un documento de petición al jefe de la agencia EPE regional, Javier Verón, quien recibió amablemente y con mucho respeto en su oficina a tres integrantes de los vecinos reclamantes.

De acuerdo a la información recibida, el jefe regional les decía que NO presentan la documentación correspondiente de los predios donde se construyen obras nuevas, por lo tanto eso no es responsabilidad de la prestadora de servicios, teniendo en cuenta además que sobre su escritorio solamente hay tres carpetas de Reclamos y NO de todo el pueblo; aclaró.

Los vecinos le hicieron ver que en el mes de octubre de 2021, cuando se desarrollaba la campaña proselitista, Mauricio Caussi estuvo recorriendo todo el norte departamental y en Villa Ana anunció con bombos y platillos que dicha localidad era una de las más beneficiadas por la empresa estatal en inversiones para mejorar el sistema eléctrico y que en diciembre de 2021 comenzarían a inaugurar las obras.

“No tenemos nada que ver con las promesas que hacen o hicieron los funcionarios provinciales, nosotros nos manejamos con el material que contamos, si nos falta tenemos que hacer los pedidos correspondientes y todo lleva su tiempo, nada es automático, NO estoy en contra de los reclamos y mucho menos de la metodología que ustedes utilizan, pero nosotros hacemos propuestas, proyectos y esperamos que nos autoricen primero y luego que nos lleguen los materiales a utilizar; todo está caro, todo está desfasado, justamente acabamos de llegar de Rio Cuarto Córdoba, donde la provincia adquirió una GRUA para esta sucursal y nosotros la fuimos a buscar, porque la existente tiene varias décadas y ya está prácticamente inutilizada”, acotó Verón.

Puntualmente, explicó Verón que para Villa Ana la EPE tiene un proyecto de nivel de avance muy importante de 48,5 millones de pesos, para mejorar la capacidad de abastecimiento y beneficiar a una gran cantidad de productores.

Los representantes de los vecinos le advirtieron al final del encuentro al representante de la EPE, que si no hay respuestas favorables en tiempo y forma, continuarán con los reclamos y las medidas se irán profundizando, porque ellos no están pidiendo limosnas, solo están solicitando un mejor servicio y merecen la atención de la provincia, ya que la EPE es una empresa de todos los santafesinos.