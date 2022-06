Carrió vino a Santa Fe a demoler el «Frente de Frentes» antes que se construya

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió pasó por la Provincia de Santa Fe para vetar la figura del ex Gobernador Antonio Bonfatti en el armado de un futuro “frente de frentes”, acusándolo de ser “responsable del crecimiento desmesurado de la droga en Rosario. “Si no fue ciego fue cómplice, y yo elijo que sean cómplices”, remató.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Esta actitud de Carrió hizo que se postergara la firma del acuerdo en Juntos por el Cambio, prevista para la mañana de este miércoles, para las elecciones municipales PASO de agosto próximo en la ciudad de Avellaneda.

“Con Bonfatti no hay “frente de frentes”

Ya en Tostado, y luego en Sunchales, Elisa Carriò había disparado sus dardos envenenados contra Antonio Bonfatti; pero fue en esta capital en conferencia de prensa donde redobló la apuesta contra uno de los líderes del socialismo santafesino.

Para no ser discriminativa, Carrió la emprendió también contra la Cámara de Senadores: “el Senado de Santa Fe tiene millones de pesos por mes para cada senador, lo cual es una vergüenza nacional”; además de tratar a los (19) senadores de “obsecuentes de Bonfatti”. En Tostado también había señalado a los senadores como responsables del avance del narcotráfico en la Provincia.

Cuando un periodista le preguntó por Maximiliano Pullaro, la dirigente nacional de Juntos por el Cambio también lo incluyó en sus oraciones: “yo nunca voy a estar con ese señor, no sé quien es ni me importa, pero tengo la información…nosotros no vamos a jugar con los responsables del narcotráfico”, generalizó.

A la hora de repartir mandobles, Carrió se ocupó también del intendente de Rosario Pablo Javkin (quien alguna vez estuviera en su agrupación ARI): “yo soy responsable de haber prohijado a Pablo Javkin, que siempre supe que era cobarde; me decepcionó por cobarde. Creo que en Rosario estamos ante la presencia de un intendente brillante en lo intelectual, e inútil totalmente para poder controlar algo de la vida pacífica de sus barrios”.

“Lilita” quiso poner un poco de piedad sobre el socialismo, uno de los principales socios que busca tener el radicalismo a la hora de diseñar el “frente de frentes”, señalando que sus acusaciones eran “solo para las personas” (Bonfatti en este caso) esto no toca al socialismo”, para aclarar inmediatamente que “la Coalición Cívica no va a integrar el “frente de frentes” con Bonfatti y toda esta cúpula”.

La firma que no fue

El terremoto político de las flamígeras declaraciones de Elisa Carrió, hicieron que se postergara hasta nuevo aviso un trascendental acto que este miércoles iba a ocurrir en el Comité provincial de la UCR, donde los dueños de casa, mas dirigentes del PRO, la Coalición Cívica, UCeDe, UNO y Encuentro Republicano Federal, tenían previsto firmar el acta constitutiva de la alianza de Juntos por el Cambio para las elecciones PASO locales del 28 de agosto (generales el 16 de octubre) en la ciudad de Avellaneda, a fin de elegir al intendente que cumpla el mandato hasta el 2023, del renunciante Senador Nacional Dionisio Scarpín.

Estévez: “el Partido Socialista no va a ser parte de un rejunte electoral”

El presidente del Partido Socialista Enrique Estévez respondió a los dichos de Elisa Carrió con un desafiante hilo de twir que culmina con una drástica advertencia: “es impensable construir una propuesta política con este tipo de ataques sistemáticos e infundados. El Partido Socialista no va a ser parte de un rejunte electoral”.

Estévez arranca diciendo que “lo de la ex diputada Elisa Carrió no tiene vuelta atrás. Sus dichos son lamentables. Como Partido Socialista vamos a pedir que ratifique ante las autoridades competentes las calumnias, injurias, y falacias contra dirigentes del Socialismo y del Frente Progresista”, para agregar que “Carrió no conoce Santa Fe. Sus dirigentes no viven en esta provincia. No le interesa lo que pasa acá”.

Estévez culmina diciendo que “Argentina tiene que dejar atrás estos personajes nefastos si quiere construir un futuro diferente. Carrió es parte de la explicación del desastre del país que tenemos. De este fracaso también es responsable la dirigencia política que ella representa”.