Alberto flojo de dólares

El gobierno está flojo de dólares, el campo no vende soja. A los que hablan mal de Cristina, los echan del gabinete; los que hablan mal del presidente, siguen.

Por Salvador Di Stefano

¿Cómo venimos con la balanza de dólares?

. – Hace un año atrás la balanza de dólares era deficitaria en U$S 2.496 millones y, en los últimos 12 meses, es deficitaria en U$S 1.886 millones.

¿Motivos?

. – La balanza de bienes crece, hay más exportaciones que importaciones, si bien no es un flujo natural, ya que las importaciones están reprimidas, el saldo es positivo gracias a los enormes ingresos del sector campo que aportan más de U$S 40.000 millones de superávit anual que luego es consumido por el saldo deficitario de otros sectores como químico, máquinas y equipos, comercio, automotriz entre otros.

. – El sector servicios tiene como grandes partidas los servicios de Turismo, Fletes, Servicios de Información e Informática, Servicios Profesionales y Técnicos, entre otros. Este sector incrementó notablemente su déficit, en especial por turismo, transporte de pasajeros y fletes.

. – Ingresos primarios y secundarios muestran la evolución del rubro intereses (ingreso y egreso), utilidades y dividendos (ingreso y egresos), remuneraciones y otros. El mayor peso de esta cuenta viene por el pago de intereses al exterior.

. – Cuenta Capital y Financiera está representa por la compra y venta de billetes del sector privado no financiero, inversión extranjera directa, préstamos financieros y otros. El mayor peso está en la cuenta préstamos financieros, ya que Argentina es altamente deficitaria, no ingresan dólares del exterior para financiar a empresas argentinas por tener un cepo que expulsa capitales.

. – En resumen, tenemos menos déficit en el flujo de dólares que un año atrás, pero la tendencia es negativa, ya que para el mes próximo esperamos que el rojo de los últimos 12 meses supere al rojo de los 12 meses anteriores. No hay mira en el horizonte de un fuerte ingreso de capitales, al menos por el mercado único y libre de cambios, en donde el ingreso de dólares para inversión se hace a un valor de $ 120.

. – Hay un fuerte ingreso de capitales por el mercado de capitales, en donde llegan dólares del exterior y se consiguen pesos con una contraparte local. Alguien trae dólares, y algún privado quiere migrar de pesos a dólares al exterior. En este caso el dólar se consigue a $ 210.

¿Con este flujo de dólares negativos no hay miras de una suba de reservas?

. – Las reservas brutas subieron 4,3% en los últimos 12 meses tomando el mes de abril de 2022 versus abril de 2020. Lo que sucede es que si a las reservas brutas les quito el dinero de terceros que la componen, me quedan con saldo negativo.

¿Cómo estamos al cierre de mayo?

. – En los últimos 12 meses las reservas cayeron el 0,7%, mientras que los pasivos monetarios, que son la suma de la circulación de moneda más los encajes, más las leliq y los pases, suman un aumento del 49,2%. El resultado de dicho aumento en los pasivos monetarios es una inflación del 60% anual al mes de mayo y un aumento del 50,3% en el dólar de equilibrio que se ubica en $ 222,50.

¿Es un buen momento para comprar dólares?

. – Hace un año atrás el dólar blue estaba por encima del dólar de equilibrio, este año sucede lo contrario. Esto indica compra, hace 5 meses que el dólar blue no sube.

¿Cuál es la diferencia respecto a un año atrás?

. – El impacto del pago de los tributos es muy grande. Por otro lado, vemos que está ingresando dinero a través del mercado de capitales y esto presiona a la baja al dólar contado con liqui, que genera influencia en el precio del dólar blue.

¿Cómo venimos en el exterior?

. – El gobierno americano está mostrando una desaceleración económica, a pesar del crecimiento en la oferta laboral, vemos que la economía podría tender a contraerse. La Reserva Federal sigue con la política de elevar los tipos de interés. La próxima reunión es entre el 14 y 15 de junio en donde es probable una suba de 0,5%. La meta de una inflación objetivo del 2,0% no será cambiada. Un cambio de la meta podría desprestigiar a la Reserva Federal, si cambia la meta una vez, lo puede hacer varias veces. En cambio, si sigue con una meta de inflación del 2,0% y no logra el objetivo el desprestigio sobrevendrá en forma invariable. Difícil momento para la Reserva Federal. No obstante, creemos que puede surfear la ola de complicaciones.

¿Qué pasaría con los granos?

. – Tenemos doble influencia, por un lado, la suba de tasas debería planchar el precio de las materias primas, ya que asistiríamos a una revalorización del dólar. Por otro lado, la guerra en Ucrania lejos está por terminar y los ataques a puertos graneleros impactarían en los precios. Los granos están a precios altos, en recorrido lateral, con final abierto. Desde nuestro punto de vista, venderíamos o tomaríamos coberturas por la campaña actual y la que viene.

¿Qué hay vendido en soja?

. – El productor, sobre una cosecha probable de 43,3 millones de toneladas de soja, solo vendió con precio 8,4 millones de toneladas, el 19% de lo que estaría cosechando. Esto implica que quedan 34,9 millones de toneladas por vender. Si a esto le sumamos el stock de años anteriores, podríamos estar con 50 millones de toneladas sin vender. Esto implica una campaña adentro y más de U$S 30.000 millones en el campo.

¿En maíz?

. – Se estima una cosecha de 49,2 millones de toneladas, solo se vendieron con precio 19 millones de toneladas, por ende, restan vender 30,2 millones de toneladas, algo así como U$S 9.000 millones.

¿En trigo?

. – Quedan sin vender 4,2 millones de toneladas de la campaña 2021/22, de cara a la próxima campaña que recién ahora se está sembrando o se acaba de sembrar según la zona del país, estimamos una producción de 19 millones de toneladas, y solo hay vendida con precio 2,6 millones de toneladas.

¿Cómo interpretás estos números?

. – Hay más plata en silos en el campo que en las reservas del Banco Central. El hombre de campo no tiene una gran cultura financiera, por ende, se siente más cómodo guardando granos. El problema de la guarda de granos es que, si pasás de un ejercicio a otro con granos, el mayor valor genera base imponible del impuesto a las ganancias y el saldo a pagar resulta elevadísimo, con un problema adicional, que sienta las bases de anticipos muy altos mensuales para los meses que vienen.

¿Qué es lo mejor?

. – Vender y comprar insumos, bienes de capital o desarrollar nuevas inversiones como podría ser desarrollar un negocio de vacas de cría, comprar campos o engorde de porcinos. Mi impresión es que el hombre de campo está muy angustiado con la posibilidad de que el gobierno salte el cerco y quiera cobrar retenciones por decreto.

No lo podría hacer, solo por ley del Congreso

. – Tampoco podría presentar el impuesto a la renta inesperada y hoy lo presenta. Creo que de este gobierno se puede esperar cualquier cosa. Fijate que al presidente le dicen borrachín y nadie echa a ese funcionario, pero si hay una información en off que perjudica a la vicepresidenta a ese funcionario se lo despide de inmediato.

¿Qué me querés decir?

. – Que las ideas de la vicepresidenta y el Instituto Patria pesan demasiado en el gobierno. Hay que andar con calma, meditar muy bien las palabras que se digan, pero estar preparados para lo peor. En la Argentina, los patos les tiran a las escopetas.

Si anuncian más retenciones, ¿Julián Domínguez renuncia?

. – La cercanía de Matías Kulfas al presidente era más cercana que la de Julián Domínguez, sin embargo, se fue. Aquí se puede esperar cualquier cosa.

¿Hay gasoíl?

. – Es la pregunta que nos hacen en todas las conferencias que asistimos, hay que convivir con el faltante de gasoíl hasta que pase la cosecha, pero si seguimos con la idea de que el precio minorista sea más bajo que el mayorista, el faltante de gasoíl está asegurado. Es una política de precios nunca vista, estamos condenados al fracaso, o a comprar naftero.

Conclusiones

. – La soja, el trigo y el maíz están a precios muy altos y el recorrido lateral de las cotizaciones pre anuncian una toma de ganancias. Cuidado, vender o asegurar precios, quedarse de brazos cruzados en un error garrafal.

. – El precio del dólar blue, MEP o contado con liqui está muy en precio, comprar para acopiar es una buena opción. Sin embargo, mi preferencia es por la compra de activos o insumos. Campos o propiedades a muy buen precio.

. – El martes 14 de junio se conoce el índice de precios minorista, nos sigue gustando mucho el plazo fijo ajustado por inflación, que se lo conoce popularmente como plazo fijo UVA. Esperamos una inflación superior al 5% mensual, el acumulado de 12 meses estaría por encima del 60%.

. – El próximo 9 de julio pagan cupón todos los bonos globales en dólares, desde el que vence en el año 2029 hasta el que vence en el año 2041, cada bono es un flujo diferente. El bono AE38 vale U$S 32,25 y paga entre julio de 2022 y julio 2023 cupones por U$S 4,85 que no es una mala renta, el 15% en dólares. A su vez este bono lo podés caucionar y conseguir pesos por el equivalente al 80% de lo que vale el bono a una tasa del 45% que, en función de una inflación esperada a futuro del 78% anual, es una tasa muy baja.

. – El bono global con vencimiento en el año 2041 vale U$S 32,50 y entre julio del año 2022 y julio del año 2023 paga renta por un total de U$S 4,75, casi el 14,6% en dólares. Este bono lo podés caucionar como cualquier bono de mercado.