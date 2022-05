Villa Ocampo: Detienen por robo a Sánchez y familiares atacan a las fuerzas policiales

En la tarde noche de este jueves 19 de mayo, personal policial de la comisaría 4ª de la ciudad de Villa Ocampo y cumpliendo orden emanada por el Fiscal de turno, Dr. Norberto Carlos Ríos, por un hecho delictivo caratulado legalmente “Robo”, detienen a Alejandro Ariel Sánchez, de 24 años de edad, domiciliado en calle Juan B. Cabral al 1450 de la ciudad ocampense, siendo agredidos por familiares del delincuente.

Un patrullero de cada fuerza policial se reunieron en Barrio Caritas, muy cerca del domicilio mencionado y descubrieron que Sánchez se desplazaba caminando por la calle Cabral, a quien le dieron la voz de alto se dio a la fuga, hacia la calle Corngiali, ingresando al domicilio de su tío conocido como Pato Moreyra, ingresando luego al domicilio del vecino de apellido Bernachea.

El personal policial actuante ingresó al domicilio de Bernachea donde detuvieron al delincuente Sánchez, le colocaron las esposas de seguridad y al intentar salir el personal policial junto a Sánchez del domicilio, fueron increpados por familiares y amigos de Sánchez, quienes comenzaron a insultar y arrojar cascotes y palos hacia el personal, por lo que ingresan nuevamente a la casa de Bernachea para resguardo de la integridad física.

El jefe policial a cargo del procedimiento solicitó colaboración a Comisarias de la zona, a la guardia rural “Los Pumas” y la Patrulla Urbana Zonal, los que una vez presentes en el lugar, fueron recibidos por los vecinos del barrio con cascotes e insultos, logrando personal salir de la vivienda de Bernachea junto a Sánchez, trasladándolo a la sede de la Comisaría Cuarta de la ciudad.

En el ataque de los insurrectos al personal policial resultaron lesionados los Sub Inspectores Sosa y Bordes, como así también resultaron con daños el vehículo particular del Comisario Sebastián Pagura, jefe de la AIC, el Móvil policial 7463 y el móvil no identificable 6120 de la AIC.

Para mayor seguridad el delincuente Alejandro Ariel Sánchez fue trasladado a la sección Celaduría de la Comisaria Quinta de la ciudad de Las Toscas, donde permanecerá hasta que se les impute de los delitos cometidos.

gentileza antonio avalos